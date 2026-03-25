"Зимняя хижина" скоро получит новый патч, в котором добавят пещеру с загадочным сундуком

Итак, "Зимняя Хижина" со скоростью ракеты развивается дальше и уже на подходе новый патч! В версии 0.4 мы добавим к исследованию пещеру. Никита обнаружит загадочный сундук, код от которого надо будет найти где-то в мире игры, а так же мы поместим первую особую находку. Её мы проспойлерим, но более не будем.

В Зимней Хижине игрок сможет находить особые предметы так или иначе связанные с особыми событиями в жизни города, страны или даже мира. Наш 3D художник уже трудится над созданием этой каски, делаем её по образу и подобию настоящего образца. Коллектив нашей студии склоняет голову перед ветеранами участниками Второй мировой войны и этой находкой мы хотим отдать дань уважения Неизвестному солдату. Именно эта находка будет возглавлять коллекцию героя на полке в уютной Зимней Хижине.

На фото - процесс работы прямо из движка. Что важно в пещере? Атмосфера. У нас уже есть опыт создания пещер в игре "Храм Зеленой Луны", которую не так давно прошел Дмитрий Куплинов и даже сказал, что "игра не плохая", что нам показалось очень приятно! Дима, еще раз спасибо, вдруг читаешь эти строки.

Так вот. Пещера это: сырость, звуки, эхо, летучие мыши, обвал камней, темные уголки и ощущение сдавленности. Все это мы уже создавали вот тут:

Теперь же добавилось новое: мы добавим нотки зимы (так как действие игры происходит зимой), а так же в этой пещере будет совсем другая атмосфера и освещение. Работы еще много!

Игрок найдет пещеру не сразу (хотя как знать, как знать) и в ней же будет ключевой предмет для крафта.

Вот так, шаг за шагом, на ваших глазах, игра превращается из 5-ти минутного хождения у киоска в большой и проработанный мир. Честно? Нас самим интересно читать старые записи, как некий дневник и смотреть за прогрессом. Пока реализовали не более 10% от задуманного. Все только начинается!

Игру можно (нужно) уже приобрести вот тут.