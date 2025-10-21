ЧАТ ИГРЫ
Зимняя хижина TBA
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица
5.6 14 оценок

Зимняя хижина существует в реальном мире? Откуда черпали идеи для атмосферы?

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Когда мы начали работу над новым проектом, нашей главной целью было создать не просто игру, а погружение в атмосферу настоящей, уединенной зимы. Мир, где каждый шорох ветра, каждый отблеск луны на снегу имеют значение. Так откуда же мы черпали вдохновение?

1.Величественные зимние пейзажи:
Бесконечные часы мы провели, изучая фотографии заснеженных лесов и бескрайних просторов. Именно суровая красота зимней природы, запечатленная талантливыми фотографами, стала для нас настоящим источником вдохновения:

  • Бесконечные снежные равнины, где мир словно замирает под белоснежным одеялом, а тишину нарушает лишь легкое дуновение ветерка.
  • Заснеженные леса, словно стражи, облаченные в пушистый иней, где каждый шаг по хрустящему снегу – особенный!

2.Реальная землянка в лесу:
Где-то в Самарской области скрывается хижина, ставшая прототипом для дома главного героя! Мы взяли ее за основу, чтобы максимально точно передать атмосферу заброшенности, одиночества и выживания в суровых зимних условиях.

Мы постараемся перенести в игру ощущение холода, тишины и таинственности, которыми окутана эта реальная хижина. Надеемся, вы это почувствуете с первых минут игры!

Tom[Cat]

Никому не интересно.

wollcroft

а зачем пишешь об этом?

Tom[Cat] wollcroft

Не абижайся.

Rinnsler wollcroft

Потому что это единственное интересное и информативное, что есть в этой новости

KleptomaniacalAlbert

люблю такие игры! особенно про зиму, успехов в работе!

anarchy6131

Скажем так игра г..но, но по..й пусть будет

cripple

реально вы не устали, клепать мусор для 1-5% пользователей, потом плакать в юбку государству дайте денег на проект, раскрутку, вас ни кто не любит....

кто по вашему сидит на симах прогулки и выживалках ранний доступ? те кому денег деть некуда? отстраиваю и гуляют часами по очередным ассетам по 1$.

для кого весь этот пиар? что бы позвонить маме и сказать, гордись сынком, он стал программистом а не стриптизёршей, как ты всегда его называла публично. кто то из вас хоть асм бы выучил для начала.

половина сидит на мат капитале жены, на жопе, рассказывая ей сказки, смотри мля, я бизнесмен, стартап у меня на кик-асс-старте, щас проект сваяю, и будем мы миллллиардеры.

работать идите, хватит клепать хлам. или у в армию, раз деньги нужны.