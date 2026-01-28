"Зимняя хижина" теперь в Steam!

У нас отличные новости для тех, кто ждал появления игры в Steam. Страница «Зимней хижины» официально запущена! Теперь вы можете добавить проект в желаемое. Это самый лучший способ поддержать нас и первыми узнать о релизе.

Зимняя хижина в Steam

Напоминаем, что выпуск игры в Steam запланирован на осень, так что главное сейчас — добавить в список желаний и запастись терпением.



Но если душа просит приключений прямо здесь и сейчас, то добро пожаловать в VK Play — там дверь в хижину уже открыта, можно сразу погрузиться в атмосферу выживания и поделиться с нами своими впечатлениями!

Зимняя хижина в VK Play