"Зимняя хижина" теперь в Steam!

У нас отличные новости для тех, кто ждал появления игры в Steam. Страница «Зимней хижины» официально запущена! Теперь вы можете добавить проект в желаемое. Это самый лучший способ поддержать нас и первыми узнать о релизе.
Напоминаем, что выпуск игры в Steam запланирован на осень, так что главное сейчас — добавить в список желаний и запастись терпением.
Но если душа просит приключений прямо здесь и сейчас, то добро пожаловать в VK Play — там дверь в хижину уже открыта, можно сразу погрузиться в атмосферу выживания и поделиться с нами своими впечатлениями!
В стиме и без этого коричневой субстанции хватает
вы сейчас о таких же токсичных пользователях, как вы?
no no no no no
yes yes yes yes yes yes
Опять всплыло шоле
Дожили оно уже там и медведь стучится из подвала олега!
не-не, спасибо конечно, но кал хавать не хочется
Надеюсь если мы добавим в список желаемого, вы не уйдёте внезапно в Игры Ростелеком?
А то уже не знаю что ожидать от игр наших студий.
Ничего собственно и не потеряете,если эта "игра" уйдёт в Ростелеком.
И? Купить же нельзя. А я бы поиграл, люблю выживалки.
Зимняя хижина, которая открывает свои двери лишь зимой...? Почему так не горманично?!) Откройте сейчас, хватит об вк юзерах ток думать! 🤬
не понимаю смысла агрится на индюшатню.это ж тебе не какая нибудь смута в которую вбахали и отмыли лямы и по итогу выпустили галимую,не играбельную подделку на ведьмака