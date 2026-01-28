ЧАТ ИГРЫ
Зимняя хижина 04.12.2026
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица
4.2 49 оценок

"Зимняя хижина" теперь в Steam!

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

У нас отличные новости для тех, кто ждал появления игры в Steam. Страница «Зимней хижины» официально запущена! Теперь вы можете добавить проект в желаемое. Это самый лучший способ поддержать нас и первыми узнать о релизе.

Зимняя хижина в Steam

Напоминаем, что выпуск игры в Steam запланирован на осень, так что главное сейчас — добавить в список желаний и запастись терпением.

Но если душа просит приключений прямо здесь и сейчас, то добро пожаловать в VK Play — там дверь в хижину уже открыта, можно сразу погрузиться в атмосферу выживания и поделиться с нами своими впечатлениями!

Зимняя хижина в VK Play

33
13
Комментарии:  13
Obi-Wan_Kenobi

В стиме и без этого коричневой субстанции хватает

19
Olkon Games

вы сейчас о таких же токсичных пользователях, как вы?

17
Лидер Мур

no no no no no

13
Olkon Games

yes yes yes yes yes yes

8
Keksdhvhub

Опять всплыло шоле

11
Bait795

Дожили оно уже там и медведь стучится из подвала олега!

3
xPOMAHTUKx

не-не, спасибо конечно, но кал хавать не хочется

2
gameplaynostalgia

Надеюсь если мы добавим в список желаемого, вы не уйдёте внезапно в Игры Ростелеком?

А то уже не знаю что ожидать от игр наших студий.

1
LexxProAktiv

Ничего собственно и не потеряете,если эта "игра" уйдёт в Ростелеком.

GG4

И? Купить же нельзя. А я бы поиграл, люблю выживалки.

1
NellOfficial

Зимняя хижина, которая открывает свои двери лишь зимой...? Почему так не горманично?!) Откройте сейчас, хватит об вк юзерах ток думать! 🤬

ДаДжи

не понимаю смысла агрится на индюшатню.это ж тебе не какая нибудь смута в которую вбахали и отмыли лямы и по итогу выпустили галимую,не играбельную подделку на ведьмака

Demian Averon