Зимняя хижина TBA
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица
5.2 17 оценок

"Зимняя Хижина": за кулисами разработки

Olkon Games Olkon Games Официальный аккаунт

Сейчас разработка игры на том этапе, когда визуально не так много интересного, как в начале любого масштабного проекта, мы закладываем прочный фундамент.

Мы вовсю трудимся над ключевыми механиками, чтобы игровой процесс был захватывающим:

  • Движение: добиваемся реалистичного ощущения от каждого шага
  • Индикаторы персонажа: жажда, голод, сон, температура и здоровье – все эти параметры будут неотъемлемой частью выживания
  • Инвентарь: основа игры, которая откроет множество возможностей для геймплея

Параллельно создаём мир игры, наполняем его объектами и работаем над сменой дня и ночи. Скоро добавим и погодные эффекты!

Процесс идет, и мы стараемся ускорить его. Главный фокус "Зимней хижины" – это геймплей и неповторимая атмосфера, а не только визуальная составляющая. Готовьтесь к незабываемым ощущениям!

9
8
Комментарии:  8
Neko-Aheron

А эти любителя делать недоновелы с бюджетом в 3 бутылки пива продолжают пиарить свое гуано для 10 колек.

5
Olkon Games

И вам доброго дня, рады снова вас видеть

5
Alex40001

в каком ремонте нужно закладывать фундамент ау ?

2
Dart_Zero

Походу когда купил гниляк из под бабки и его проще снести чем восстанавливать

canteexnik

Чего ты докопался, там у них это пищит девушка, ей то откуда знать))))😉😉

1
Gangsta_Dan canteexnik

Красивая девушка!

2
JustA_NiceGuy

Вам на форум с такими постами, а не в новостях шляться!

PolGhost

Теперь душить следующий проектом собранным из бесплатных ассетов будут