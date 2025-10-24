"Зимняя Хижина": за кулисами разработки

Сейчас разработка игры на том этапе, когда визуально не так много интересного, как в начале любого масштабного проекта, мы закладываем прочный фундамент.

Мы вовсю трудимся над ключевыми механиками, чтобы игровой процесс был захватывающим:

Движение: добиваемся реалистичного ощущения от каждого шага

Индикаторы персонажа: жажда, голод, сон, температура и здоровье – все эти параметры будут неотъемлемой частью выживания

Инвентарь: основа игры, которая откроет множество возможностей для геймплея

Параллельно создаём мир игры, наполняем его объектами и работаем над сменой дня и ночи. Скоро добавим и погодные эффекты!

Процесс идет, и мы стараемся ускорить его. Главный фокус "Зимней хижины" – это геймплей и неповторимая атмосфера, а не только визуальная составляющая. Готовьтесь к незабываемым ощущениям!