DenuvOwO выпустили гипервизор-взломы для последних версий Wild Hearts и Zombie Army 4: Dead War

Группа DenuvOwO возвращается после небольшого перерыва: взломщики сообщили о выпуске двух новых гипервизор-взломов Denuvo.

В этот раз DenuvOwO выпустили гипервизор-взломы для Wild Hearts и Zombie Army 4: Dead War. Обе игры ранее уже были взломаны, но последние версии оставались невзломанными.

В случае с Wild Hearts, в своё время разработчики случайно выложили версию игры без Denuvo, однако с тех пор вышло несколько обновлений. Zombie Army 4 ранее была взломана Empress, но с тех пор для игры вышел ряд обновлений и DLC.