Zombie Army 4: Dead War впервые получила максимальную скидку 95% в Steam

В Steam началась распродажа игр серии Zombie Army, в рамках которой Zombie Army 4: Dead War впервые получила максимальную скидку — 95%. При этом на полное издание Zombie Army 4: Dead War Complete Edition сейчас действует скидка 85%.

Zombie Army 4: Dead War — кооперативный шутер от третьего лица, рассчитанный на 1–4 игроков. Игрокам предстоит сражаться с ордами нежити в альтернативной версии Европы 1940-х годов. Игра сочетает перестрелки, прокачку персонажей, оружие с различными улучшениями и фирменную рентгеновскую Kill Cam от разработчиков серии Sniper Elite.

В игре представлена основная кампания, расширенный режим Horde, а также дополнительный контент. При этом Season Pass One сейчас распространяется бесплатно и включает три дополнительные уровня, четыре набора персонажей, девять наборов оружия, пять наборов обликов оружия и четыре набора костюмов для персонажей.

Аттракцион невиданной щедрости продлится недолго: согласно официальной странице игры в Steam, предложение действует до 24 августа.