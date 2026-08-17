Zombie Army 4: Dead War впервые получила максимальную скидку 95% в Steam

В Steam началась распродажа игр серии Zombie Army, в рамках которой Zombie Army 4: Dead War впервые получила максимальную скидку — 95%. При этом на полное издание Zombie Army 4: Dead War Complete Edition сейчас действует скидка 85%.
Zombie Army 4: Dead War — кооперативный шутер от третьего лица, рассчитанный на 1–4 игроков. Игрокам предстоит сражаться с ордами нежити в альтернативной версии Европы 1940-х годов. Игра сочетает перестрелки, прокачку персонажей, оружие с различными улучшениями и фирменную рентгеновскую Kill Cam от разработчиков серии Sniper Elite.
В игре представлена основная кампания, расширенный режим Horde, а также дополнительный контент. При этом Season Pass One сейчас распространяется бесплатно и включает три дополнительные уровня, четыре набора персонажей, девять наборов оружия, пять наборов обликов оружия и четыре набора костюмов для персонажей.
Аттракцион невиданной щедрости продлится недолго: согласно официальной странице игры в Steam, предложение действует до 24 августа.
даже даром не надо ни одну из частей этого низкосортного шлака с крайне убогим геймплеем с нулевым импактом. // Victor Upgrade
Продукт с заменителем l4d, идентичен натуральному
Но прикольная шляпа, чисто из-за зондби-нацистов, на один раз, боевика конечно кал, но и снайпер елит это и не совсем стандартный екшен
Игра на любителя , что то в духе Left 4 dead .
Сюжета по факту ноль и вся игра заточена под выкашивание кучи зомбаков .