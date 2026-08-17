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Zombie Army 4: Dead War 04.02.2020
Экшен, Шутер, От третьего лица, Зомби, Кооператив
6.8 242 оценки

Zombie Army 4: Dead War впервые получила максимальную скидку 95% в Steam

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В Steam началась распродажа игр серии Zombie Army, в рамках которой Zombie Army 4: Dead War впервые получила максимальную скидку — 95%. При этом на полное издание Zombie Army 4: Dead War Complete Edition сейчас действует скидка 85%.

Zombie Army 4: Dead War — кооперативный шутер от третьего лица, рассчитанный на 1–4 игроков. Игрокам предстоит сражаться с ордами нежити в альтернативной версии Европы 1940-х годов. Игра сочетает перестрелки, прокачку персонажей, оружие с различными улучшениями и фирменную рентгеновскую Kill Cam от разработчиков серии Sniper Elite.

Rebellion выпустила обновление 1.48 для Zombie Army 4: Dead War от 19 июля

В игре представлена основная кампания, расширенный режим Horde, а также дополнительный контент. При этом Season Pass One сейчас распространяется бесплатно и включает три дополнительные уровня, четыре набора персонажей, девять наборов оружия, пять наборов обликов оружия и четыре набора костюмов для персонажей.

Аттракцион невиданной щедрости продлится недолго: согласно официальной странице игры в Steam, предложение действует до 24 августа.

Раздачи и скидки 3
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6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

даже даром не надо ни одну из частей этого низкосортного шлака с крайне убогим геймплеем с нулевым импактом. // Victor Upgrade

8
GahlFrostbite
3
Dart_Zero

Продукт с заменителем l4d, идентичен натуральному

Но прикольная шляпа, чисто из-за зондби-нацистов, на один раз, боевика конечно кал, но и снайпер елит это и не совсем стандартный екшен

2
Elektronik19

Игра на любителя , что то в духе Left 4 dead .
Сюжета по факту ноль и вся игра заточена под выкашивание кучи зомбаков .

1