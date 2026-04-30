DenuvOwO выпустили гипервизор-взлом для Zombie Army VR

Группа DenuvOwO продолжает зачищать список невзломанных VR-игр с защитой Denuvo: на этот раз группа выпустила гипервизор-взлом для Zombie Army VR, которая вышла в прошлом году.

В Zombie Army VR над миром нависла угроза зомби-апокалипсиса, развязанного самим фюрером вермахта, восставшим из мёртвых. Казалось, со смертью зомби-Гитлера кошмар наконец подошёл к концу, однако он был лишь началом. По всей Европе до сих пор бродят несметные полчища агрессивных мертвецов, несущих смерть и разрушения в каждый уголок. Цивилизация в руинах, немногие выжившие еле сводят концы с концами в жалких убежищах.

На данный момент, среди VR-проектов DenuvOwO осталось взломать лишь Damaged core, после чего список с VR-играми с защитой Denuvo тоже будет завершен.