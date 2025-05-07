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Zombie Army VR 22.05.2025
Экшен, Шутер, От первого лица, Зомби, Виртуальная реальность
5.9 8 оценок

В новом трейлере Zombie Army VR показали в действии основные особенности проекта

butcher69 butcher69

Rebellion Developments и XR Games представили новый трейлер Zombie Army VR — грядущего VR-шутера, релиз которого намечен на 22 мая. Разработчики показали в действии основные особенности проекта: кооперативную кампанию, динамичный бой, разнообразное оружие и полное погружение в атмосферу зомби-апокалипсиса в альтернативной истории Второй мировой войны.

Zombie Army VR — прямое сюжетное продолжение серии, действие которого разворачивается после смерти Зомби Гитлера. Игроки примерят роль охотника на мертвецов, сражаясь с остатками нацистской нежити на улицах послевоенного Нюрнберга. Главному герою предстоит не только истреблять орды зомби, но и помочь командиру Deadhunter Герману Вольфу и его семье выжить в этом хаосе.

Трейлер демонстрирует мощные сцены перестрелок, в том числе ближний бой с использованием холодного оружия. Можно использовать сразу два пистолета, если не успеваешь перезарядиться. В арсенале — аутентичные образцы времён Второй мировой: винтовки, автоматы, пистолеты-пулемёты. Оружие можно модифицировать, используя найденные наборы улучшений.

Особое внимание уделено атмосфере и иммерсивности: будучи игрой только для VR, Zombie Army VR предлагает уникальный уровень вовлечённости. Камеры убийств, знакомые по прошлым частям, вернулись в новом виде, добавляя зрелищности каждому выстрелу.

Игра выйдет на PlayStation VR2, SteamVR, Meta Quest 2 и 3, а предварительные заказы уже доступны по цене $29,99. Станет ли Zombie Army VR новой классикой виртуальной бойни? Узнаем уже совсем скоро.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Egik81

Эхх жаль что видимо так и не увижу настоящей виртуальной реальности в своей жизни. Ибо то что за нее сейчас выдают это туфта. Впрочем надеюсь молодеж доживет когда виртуальная реальность будет действительно виртуальной реальностью прямиком из научной фантастики.

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Lekrefo

Как по мне, разнообразить сидячий гейминг нормасик.

Egik81 Lekrefo

главное не получить трамву налетев на препятствие во время такого разнообразия. Ну а так согласен. А вообще лучше конечно те же самые спортивные виртуальные развлечение на реальную площадку перенести. Созвонится с друзьями и попинать мячик например. Хотя конечно картина будет забавная но пофигу.

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Zet Vi

Поднадоели эти зомбаки. Кризис жанра у разрабов