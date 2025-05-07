В новом трейлере Zombie Army VR показали в действии основные особенности проекта

Rebellion Developments и XR Games представили новый трейлер Zombie Army VR — грядущего VR-шутера, релиз которого намечен на 22 мая. Разработчики показали в действии основные особенности проекта: кооперативную кампанию, динамичный бой, разнообразное оружие и полное погружение в атмосферу зомби-апокалипсиса в альтернативной истории Второй мировой войны.
Zombie Army VR — прямое сюжетное продолжение серии, действие которого разворачивается после смерти Зомби Гитлера. Игроки примерят роль охотника на мертвецов, сражаясь с остатками нацистской нежити на улицах послевоенного Нюрнберга. Главному герою предстоит не только истреблять орды зомби, но и помочь командиру Deadhunter Герману Вольфу и его семье выжить в этом хаосе.
Трейлер демонстрирует мощные сцены перестрелок, в том числе ближний бой с использованием холодного оружия. Можно использовать сразу два пистолета, если не успеваешь перезарядиться. В арсенале — аутентичные образцы времён Второй мировой: винтовки, автоматы, пистолеты-пулемёты. Оружие можно модифицировать, используя найденные наборы улучшений.
Особое внимание уделено атмосфере и иммерсивности: будучи игрой только для VR, Zombie Army VR предлагает уникальный уровень вовлечённости. Камеры убийств, знакомые по прошлым частям, вернулись в новом виде, добавляя зрелищности каждому выстрелу.
Игра выйдет на PlayStation VR2, SteamVR, Meta Quest 2 и 3, а предварительные заказы уже доступны по цене $29,99. Станет ли Zombie Army VR новой классикой виртуальной бойни? Узнаем уже совсем скоро.
Эхх жаль что видимо так и не увижу настоящей виртуальной реальности в своей жизни. Ибо то что за нее сейчас выдают это туфта. Впрочем надеюсь молодеж доживет когда виртуальная реальность будет действительно виртуальной реальностью прямиком из научной фантастики.
Как по мне, разнообразить сидячий гейминг нормасик.
главное не получить трамву налетев на препятствие во время такого разнообразия. Ну а так согласен. А вообще лучше конечно те же самые спортивные виртуальные развлечение на реальную площадку перенести. Созвонится с друзьями и попинать мячик например. Хотя конечно картина будет забавная но пофигу.
Поднадоели эти зомбаки. Кризис жанра у разрабов