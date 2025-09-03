Zombie Army VR получает режим "Орда" и новые скины в бесплатном обновлении

Rebellion выпустила бесплатное обновление для Zombie Army VR, добавив в игру долгожданный режим «Орда». В нём игрокам предстоит выстоять против бесконечных волн всё более опасных мертвецов, а при необходимости объединиться в кооперативе на двоих. Для режима подготовлены четыре уникальные карты: от открытых пространств с возможностью вести дальний бой до замкнутых коридоров, где быстрые зомби атакуют с особой яростью.

Новый трейлер демонстрирует разнообразие испытаний, с которыми предстоит столкнуться выжившим. Помимо самого режима, апдейт приносит косметические новинки — скины «Чёрный лёд» и «Токсичная опасность».

Напомним, Zombie Army VR вышла в мае на PC (SteamVR), PlayStation VR2, Meta Quest 2 и Quest 3 по цене $29,99. Игра является приквелом Zombie Army 4 и рассказывает о бойце элитного отряда Deadhunter, пробивающемся через разрушенный Нюрнберг в поисках семьи товарища по оружию.

Проект предлагает внушительный арсенал — от винтовок Второй мировой и гранат до оружия ближнего боя, а также знаменитые X-ray Kill Cams, ставшие визитной карточкой серии. Игра сочетает исследование, жестокие сражения и кооперативный геймплей, а обновления продолжают расширять её возможности.