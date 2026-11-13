Zombie Hamsters вышла - побег из лаборатории с мутировавшими хомяками

Студия Rogue Biscuit выпустила Zombie Hamsters — комедийный кооперативный экшен о восстании мутировавших грызунов. Игрокам предстоит взять под управление зомби-хомяков, оказавшихся в огромной научной лаборатории, и попытаться выбраться наружу, оставив после себя хаос и заражённых сотрудников.

Проходить уровни можно в одиночку или командой до четырёх человек. Героям предстоит исследовать помещения, пробираться через вентиляционные шахты, решать головоломки, избегать ловушек и сражаться с опасными противниками. Каждый хомяк обладает уникальными мутациями и способностями, которые можно комбинировать для преодоления препятствий.

Важную роль играет взаимодействие с окружением: предметы можно толкать, бросать и использовать против врагов. Игроки также смогут помогать товарищам, попавшим в беду, и искать альтернативные пути к выходу. Предусмотрены элементы платформинга, физические головоломки и несколько вариантов прохождения.

Zombie Hamsters стала доступна 12 ноября 2026 года на ПК в Steam. Игра поддерживает сетевой кооператив, а также одиночное прохождение. Бесплатная демоверсия тоже доступна в магазине Valve.