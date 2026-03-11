Оригинальный мод Zombie Panic! для Half-Life 1 добрался до Steam

Классическая кооперативная модификация в жанре хоррора на выживание под названием Zombie Panic! официально вышла в Steam. Проект получил множество улучшений и доступен абсолютно бесплатно для всех владельцев оригинальной игры Half-Life 1. Самый 1 прототип этого мода появился 31 октября 2004 года, а теперь авторы подготовили полноценный релиз.

Игровой процесс строится на концепции противостояния людей и зомби. Группе из нескольких выживших необходимо выполнить поставленные задачи для эвакуации или уничтожить всех зараженных на локации. Если игрок погибает, он возрождается в виде ходячего мертвеца и начинает охоту на бывших союзников. Боеприпасы встречаются крайне редко, поэтому расходовать их нужно максимально экономно. Лишний вес замедляет передвижение, и поэтому передача предметов напарникам становится главным залогом успешного выживания.

Специально для площадки от Valve авторы подготовили крупное обновление. Проект получил полную совместимость с патчем в честь 25 лет с момента выхода Half-Life 1, а также поддержку достижений и пользовательской мастерской. Разработчики добавили новую механику усталости, переработанное зрение для зараженных и отдельный инвентарь для патронов. Создатели улучшили анимации от 1 и 3 лица, обновили модели персонажей, арсенал оружия и интерфейс. Старые классические карты подверглись визуальным и геймплейным изменениям, а весь исходный код был переписан заново на базе BugfixedHL.