Необычный симулятор торговца в мясной лавке ZOMBUTCHER вышел на ПК в Steam и VK Play

ZOMBUTCHER — стелс‑экшен с элементами симулятора управления мясной лавкой от российской студии ODIUS — доступен со скидкой 50 % за 245 рублей.

В игре пользователи берут на себя роль владельца необычной мясной лавки: днём он обслуживает обычных людей, а ночью отправляется на охоту за ингредиентами для клиентов‑монстров. Ключевая задача — действовать скрытно, избегать патрулей и чётко разделять продукцию для разных категорий покупателей.

Игровой процесс объединяет три направления: развитие бизнеса (расширение лавки, улучшение оборудования), выполнение заказов необычных клиентов и скрытное перемещение по ночному городу с добычей ресурсов.

Ваша задача — не просто выживать, но и развивать бизнес, чтобы удовлетворять растущие потребности ваших таинственных ночных клиентов-монстров.

Пусть зомби и не самое страшное создание, но в сочетании с ночной тьмой вы получаете неоспоримое преимущество — заполучить мозги и расходники для торговли не так уж сложно. Незнакомец, затерявшийся в ночном лабиринте улиц, — просто ещё одна цель: его судьба не отличается от судьбы обычного мясного сырья. Слабонервным вход воспрещён — дальше будет жёстче.