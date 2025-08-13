25 августа хоррор про смотрителя зоопарка Zoochosis выйдет на PlayStation и получит крупное обновление

Разработчик Clapperheads объявил, что хоррор-симулятор Zoochosis 25 августа выйдет для PlayStation 5 и PlayStation 4, а также получит крупное обновление на всех платформах.

Обновление, которое появится в версиях для PlayStation с момента запуска, включает в себя улучшения как в целом, так и в игровом процессе.

Zoochosis впервые вышла на ПК в Steam 30 сентября 2024 года. Версия для ПК также будет доступна в Epic Games Store 25 августа.

Zoochosis — это леденящий душу хоррор-симулятор с камерой на теле, где вы играете за смотрителя зоопарка, который готовится к своей первой ночной смене. Пристегивая нательную камеру и совершая обход, вы замечаете странное поведение некоторых животных в вольерах, непохожее ни на что, что вы когда-либо видели. Ужасающий паразит распространяется, превращая некоторых животных в гротескные копии самих себя, кровожадных и готовых на всё, чтобы убить вас и сбежать. Вам необходимо распознать заражённых животных и создать вакцины, чтобы вылечить их, прежде чем паразит выйдет из-под контроля и распространится по всему зоопарку. Разгадайте тайны зоопарка и спасите животных, чтобы спасти себя, ведь ваши решения в конечном итоге определят ваш финал.