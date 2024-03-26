Горилла, пингвин и паукообразный жираф в новом трейлере хоррора про смотрителя зоопарка Zoochosis

Clapperheads поделились своим новым трейлером Zoochosis, захватывающей игры-симулятора ужасов с камерой, которая выйдет на ПК в Steam во втором квартале 2024 года.
Приготовьтесь к беспрецедентному путешествию по своим худшим кошмарам с Zoochosis, игрой ужасов, в которой каждое сердцебиение фиксируется через объектив телекамеры, прикрепленной к вашей груди. Отправляйтесь на свою первую ночную смену в зоопарке, поскольку рутинные задачи по уходу и наблюдению за животными принимают зловещий оборот. Некогда послушные животные заражаются и медленно превращаются в диких мутантов, питаемых ненасытной жаждой крови.
Выявите зараженных животных и придумайте лекарство, прежде чем зараза распространится по всему зоопарку. С наступлением ночи грань между выживанием и гибелью стирается. Ваша решимость спасти невинных существ будет проверена, и ваш выбор определит исход этого мучительного испытания.
Тизер-трейлер получил более 10 миллионов просмотров на YouTube, а Zoochosis уже собрала более 200 000 списков желаний в Steam.
Я буквально вижу, как в конце трейлера они тупо наложили эти квадратики аля кнопка взаимодействия, чтобы все точно поверили что это игра. Честно говоря: это выглядит как обычная анимация в блендере.