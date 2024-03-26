Горилла, пингвин и паукообразный жираф в новом трейлере хоррора про смотрителя зоопарка Zoochosis

Перед вами стоит непростая задача — пережить свою первую ночную смену в качестве смотрителя местного зоопарка. Надев нагрудный видеорегистратор и отправившись на обход вольеров, вы с ужасом обнаруживаете, что поведение некоторых животных резко изменилось. Они ведут себя агрессивно и неадекватно, что абсолютно не свойственно их натуре.

Становится ясно, что в зоопарке распространяется опасный паразит, превращающий животных в кровожадных мутантов. Ваш долг — выявить всех инфицированных зверей и приготовить для них вакцину, пока ситуация не вышла из-под контроля. Разгадайте тайну этого опасного паразита, спасите животных от страшной участи и тем самым предотвратите угрозу собственной жизни.

От ваших действий зависит не только ваша судьба, но и судьба всех обитателей зоопарка. Сумеете ли вы спасти их до того, как паразит распространится дальше? Или погибнете, пытаясь это сделать? В любом случае, это будет долгая ночь...