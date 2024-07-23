Хоррор про смотрителя зоопарка Zoochosis выйдет 23 сентября

Ночная игра-симулятор ужасов с камерой на теле Zoochosis выйдет на ПК в Steam 23 сентября, объявил разработчик Clapperheads.

Zoochosis — это леденящий кровь хоррор с камерой на теле, в которой вы играете смотрителем зоопарка, собирающимся начать свою первую ночную смену. Когда вы пристегиваете камеру на теле и идете на обход, вы замечаете странное поведение некоторых животных в вольерах, непохожее ни на что, что вы когда-либо видели. Ужасающий паразит распространяется, мутируя некоторых животных в гротескные версии самих себя, кровожадные и готовые на все, чтобы убить вас и сбежать. Вы должны определить зараженных животных и сделать вакцины, чтобы вылечить их, прежде чем паразит выйдет из-под контроля и распространится на весь зоопарк. Разгадайте тайны зоопарка и спасите животных, чтобы спасти себя, поскольку ваш выбор в конечном итоге определит ваш финал.