Zoochosis выходит на Xbox: жуткий зоопарк откроет свои двери 24 октября

Жуткий боди-хоррор Zoochosis от студии Clapperheads готов покорить консольную аудиторию — релиз на Xbox состоится 24 октября. В преддверии выхода разработчики опубликовали новый трейлер, который демонстрирует ужасающую атмосферу игры. В отличие от привычных милых историй о животных, Zoochosis предлагает совершенно иной опыт: игрок сталкивается с кошмарными мутациями обитателей зоопарка, чьи искривлённые тела и безумные взгляды создают напряжение с первых секунд.

Игровой процесс сочетает элементы ухода за животными, расследования странной эпидемии и поиска лекарства, а также выживания в условиях нарастающего ужаса. Игрок берёт на себя роль ночного смотрителя зоопарка и постепенно раскрывает тайну превращения милых питомцев в страшных существ. Атмосфера игры строится на контрасте между привычной обстановкой зоопарка и ужасными метаморфозами его обитателей.

Zoochosis дебютировал на PC 30 сентября 2024 года и получил 59% положительных отзывов в Steam. Первоначально игроки критиковали проект за технические проблемы и недостаточно динамичный геймплей, однако команда Clapperheads активно работала над исправлениями, выпустив несколько крупных обновлений, существенно улучшивших баланс и стабильность игры.

Выход на Xbox позволит новому поколению игроков погрузиться в атмосферу зоохоррора и оценить переработанный контент. По словам разработчиков, портирование на консоли включало оптимизацию управления и адаптацию интерфейса, чтобы сохранить ощущение погружения. Zoochosis обещает стать интересным опытом для любителей хоррора и необычных игровых концепций, предлагая одновременно тревогу, исследование и стратегическое мышление.

Подготовьтесь к ночному дежурству, где привычные животные могут оказаться самым страшным кошмаром.