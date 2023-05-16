Классический платформер Zool Redimensioned вышел на PS4, а Steam-версия получила обновление ©

Классический платформер Zool Redimensioned, разработанный Sumo Digital Academy и изданный Secret Mode, стал доступен на PlayStation 4.

Первоначально выпущенная на ПК в 2021 году, Zool Redimensioned была обновлена для PS4 с тремя совершенно новыми локальными многопользовательскими режимами — Zool's Gold, Rool of Zool и Ball Brawl, которые были разработаны для этой современной версии студентами академии Sumo Digital. Новые многопользовательские режимы также были добавлены в Steam-версию в качестве бесплатного обновления.

Это совершенно новое переосмысление классического приключенческого платформера, созданного с нуля для современной аудитории. Помогите Зулу прыгать, вращаться и стрелять по восьми инопланетным мирам, уничтожая грозных боссов и спасая вселенную от гнусного влияния Крула.

Олдскульный платформер Zool бросит вызов самым заядлым геймерам, а современные усовершенствования перенесут игру в 21 век. Превзойдите время прохождения, откройте секреты, скрытые на каждом уровне, или вернитесь в прошлое и сыграйте в оригинальную классическую игру. Оживите заново легенду о ниндзя, с которого все началось.