Разработчик Zoopunk ответил на критику использования ИИ: "Все наши работы - оригинальные творения"

После того, как разработчик TiGames недавно представил свой следующий крупный проект — Zoopunk, — студия столкнулась с критикой из-за возможного использования генеративного ИИ в разработке игры. В ответ на эту критику, которая начала появляться благодаря январскому видео, демонстрирующему технологии генеративного ИИ от Nvidia, в частности, в Zoopunk, студия опубликовала заявление, в котором говорится, что игра была создана людьми.

В своём заявлении для Eurogamer студия отметила, что ИИ в Zoopunk используется только для того, чтобы предоставить игрокам инструменты для участия в создании пользовательского контента для игры. Это включает в себя, например, возможность использовать ИИ для создания собственных обликов персонажей или транспортных средств. Сама игра, по данным TiGames, включает в себя оригинальные творения преданных своему делу художников.

Все наши работы являются оригинальными и являются результатом упорного труда и самоотверженности наших художников. ИИ будет использоваться только для помощи игрокам в создании пользовательского контента (UGC) по более низкой цене, такого как облики транспортных средств, цветовые схемы одежды и подобные предметы. Другими словами, ИИ служит инструментом поддержки игроков в создании второстепенных творений и для поддержания сообщества моддеров.

Zoopunk была официально представлена ранее на этой неделе во время недавней презентации Xbox Partner Showcase. О нём стало известно благодаря трейлеру, в котором антропоморфные персонажи выполняли безумные трюки. Трейлер рассказывал об одной миссии, где главный герой ищет «Искру», а также показал рукопашные бои. Кроме того, мы увидели впечатляющее разнообразие врагов, включая роботизированных животных, а также битвы с крупными боссами.

Выход Zoopunk запланирован на ПК, PS5 и Xbox Series X/S в 2027 году.