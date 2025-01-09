Разработчики F.I.S.T. готовят новый экшен Zoopunk, где боевые корабли можно будет настраивать голосом

Создатели F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch из студии TiGames анонсировали новый проект — экшен Zoopunk, который расскажет новую историю в той же вселенной.

В первом трейлере игры нам показали интересную систему создания кораблей. Сначала на мониторе рисуется простенький эскиз корпуса, а потом из него генерируется уже готовый корабль. А уже потом с помощью голосовых команд можно будет менять раскраску корабля — никаких утомительных настроек, просто говорите, что хотите получить. Всё это работает на технологиях NVIDIA ACE и Stable Diffusion.

А сама история будет про некоего Рейтона и его противостояние с Империей Механоидов. Правда, когда её можно будет увидеть — пока неизвестно. Разработчики обещают выпустить игру на компьютерах и консолях, но точную дату не называют.