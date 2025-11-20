Создатели F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch показали новый геймплейный трейлер экшена Zoopunk

Компания TiGames представила свою совершенно новую игру на недавней презентации Xbox Partner Showcase. Игра-экшен от третьего лица под названием Zoopunk была анонсирована с трейлером, демонстрирующим часть сюжета и геймплей.
Действие Zoopunk происходит в том же мире, что и предыдущая игра TiGames — F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch. Таким образом, на протяжении всего сюжета игроки берут на себя роль антропоморфного персонажа. В трейлере демонстрируется одна из миссий, доступных игрокам: персонажу поручено найти загадочный объект, известный как «Искра».
Однако «Искра» быстро попадает в руки враждебной группировки, и герою-кролику из трейлера предстоит уничтожить силы этой группировки и вернуть её. Zoopunk представляет собой динамичный экшен от третьего лица, а в финальной части трейлера также намекается на возможность привлечения второстепенных персонажей, которые смогут использовать свои собственные приёмы для помощи в сражениях.
Трейлер Zoopunk продемонстрировал впечатляющее разнообразие врагов: от роботизированных животных до соперников, пытающихся замедлить героя.
Zoopunk выйдет на ПК и Xbox Series X/S. Дата выхода пока неизвестна, за исключением 2027 года.
Китайцы выкатили чан с фурриг овном для дегенератов которым не хватило порнухи по Зверополису. Смотреть на пафосного кролика с катаной на серьезных щах физически больно. Весь бюджет ушел на шерсть. Сюжет писала нейронка с похмелья. Выглядит как дешевый клон Devil May Cry с алиэкспресса для умственно отсталых любителей йиффа. Бессмысленная трата полигонов. Даже унылый Биомутант на фоне этого недоразумения выглядит шедевром геймдизайна. Те же пластиковые куклы в мертвом мире только тут даже цветофильтр настроить не смогли.
в начале был сбоку теперь от 3 лица прогресс на лицо
ps вот в такой биомутант я поиграю и в 27 не стыдно выглядит
Не чувствуется импакт от ударов. И противник, и герой пропускают через себя удары как нож сквозь масло. Надеюсь это поправят
весёлый зоопарк однако
Короче фист из 2д сделали 3д....точно будет красиво, но скучно