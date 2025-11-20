Создатели F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch показали новый геймплейный трейлер экшена Zoopunk

Компания TiGames представила свою совершенно новую игру на недавней презентации Xbox Partner Showcase. Игра-экшен от третьего лица под названием Zoopunk была анонсирована с трейлером, демонстрирующим часть сюжета и геймплей.

Действие Zoopunk происходит в том же мире, что и предыдущая игра TiGames — F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch. Таким образом, на протяжении всего сюжета игроки берут на себя роль антропоморфного персонажа. В трейлере демонстрируется одна из миссий, доступных игрокам: персонажу поручено найти загадочный объект, известный как «Искра».

Однако «Искра» быстро попадает в руки враждебной группировки, и герою-кролику из трейлера предстоит уничтожить силы этой группировки и вернуть её. Zoopunk представляет собой динамичный экшен от третьего лица, а в финальной части трейлера также намекается на возможность привлечения второстепенных персонажей, которые смогут использовать свои собственные приёмы для помощи в сражениях.

Трейлер Zoopunk продемонстрировал впечатляющее разнообразие врагов: от роботизированных животных до соперников, пытающихся замедлить героя.

Zoopunk выйдет на ПК и Xbox Series X/S. Дата выхода пока неизвестна, за исключением 2027 года.