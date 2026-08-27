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Zoopunk 2027 г.
Экшен, От третьего лица
7 32 оценки

Создатели Zoopunk опубликовали расширенный геймплейный трейлер

monk70 monk70

Zoopunk привлека внимание после трейлера, показанного на Gamescom 2026. Ti Games опубликовала расширенный 5-минутный геймплейный трейлер игры на своем канале YouTube.

Трейлер демонстрирует очень динамичный геймплей с довольно упрощённым интерфейсом. Небольшая группа животных вступает в рукопашный бой на, по-видимому, полуоткрытых локациях с некоторой вертикальностью.

Комбинации ударов в ближнем бою быстрые и точные, по крайней мере, так считают более ловкие животные в нашей группе. Более крупные животные предпочитают несколько более неуклюжий геймплей, но с разрушительными комбинациями. Также есть возможность переключаться между персонажами в реальном времени прямо посреди боя.

Zoopunk запланирован к выходу на ПК, PS5 и XBOX Series, но точная дата релиза пока неизвестна.

Трейлеры 4
24
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
KILLA06

пох.й там гта 6 показали

9
Кринжовник

Ждём.

1
Floww

Заяц джедай и куча бобр-курв - это я жду, это я хочу

1
Niт6iтЛиsт4n

ООО вот это выглядит эпично и интересно. Получше чёт ГТА ваше

Данилир к

прикольно смотрится

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