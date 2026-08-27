Создатели Zoopunk опубликовали расширенный геймплейный трейлер

Zoopunk привлека внимание после трейлера, показанного на Gamescom 2026. Ti Games опубликовала расширенный 5-минутный геймплейный трейлер игры на своем канале YouTube.

Трейлер демонстрирует очень динамичный геймплей с довольно упрощённым интерфейсом. Небольшая группа животных вступает в рукопашный бой на, по-видимому, полуоткрытых локациях с некоторой вертикальностью.

Комбинации ударов в ближнем бою быстрые и точные, по крайней мере, так считают более ловкие животные в нашей группе. Более крупные животные предпочитают несколько более неуклюжий геймплей, но с разрушительными комбинациями. Также есть возможность переключаться между персонажами в реальном времени прямо посреди боя.

Zoopunk запланирован к выходу на ПК, PS5 и XBOX Series, но точная дата релиза пока неизвестна.