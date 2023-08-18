Тактическая ролевая игра Zoria: Age of Shattering получила новый трейлер и дату выхода ©

Через несколько месяцев, 5 октября, Anshar и Tiny Trinket выпустят Zoria: Age of Shattering для ПК. Но вы сможете опробовать игру 25 августа, когда в Steam появится бесплатная демоверсия.

Zoria — тактическая ролевая игра для одного игрока с пошаговыми боями, управлением аванпостами и последователями в обширном фэнтезийном мире. В Zoria вам предстоит собрать лучших воинов и магов, чтобы сформировать команду из четырех человек, которая освободит Королевство Zoria, ставшее жертвой адских порождений, бродящих по его землям. Когда-то густые леса, величественные здания и процветающие города превратились в темные и опасные места.

Особенности: