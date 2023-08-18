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Zoria: Age of Shattering 05.10.2023
6 20 оценок

Тактическая ролевая игра Zoria: Age of Shattering получила новый трейлер и дату выхода

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monk70
Новости

Через несколько месяцев, 5 октября, Anshar и Tiny Trinket выпустят Zoria: Age of Shattering для ПК. Но вы сможете опробовать игру 25 августа, когда в Steam появится бесплатная демоверсия.

Zoria — тактическая ролевая игра для одного игрока с пошаговыми боями, управлением аванпостами и последователями в обширном фэнтезийном мире. В Zoria вам предстоит собрать лучших воинов и магов, чтобы сформировать команду из четырех человек, которая освободит Королевство Zoria, ставшее жертвой адских порождений, бродящих по его землям. Когда-то густые леса, величественные здания и процветающие города превратились в темные и опасные места.

Особенности:

  • Динамичный пошаговый бой в постоянно меняющемся окружении
  • Стройте и развивайте свою базу. Управляйте своим отрядом и отправляйте его на автономные миссии
  • Создавайте, отдыхайте и выживайте - костер обеспечивает безопасное место, чтобы пополнить свои ресурсы и подготовиться к предстоящей битве.
  • Определенные навыки члена группы могут открывать новые области и квесты.Определенные навыки члена группы могут открывать новые области и квесты.- Определенные навыки члена группы могут открывать новые области и квесты.
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