Тактическая ролевая игра Zoria: Age of Shattering получила новый трейлер и дату выхода

Через несколько месяцев, 5 октября, Anshar и Tiny Trinket выпустят Zoria: Age of Shattering для ПК. Но вы сможете опробовать игру 25 августа, когда в Steam появится бесплатная демоверсия.
Zoria — тактическая ролевая игра для одного игрока с пошаговыми боями, управлением аванпостами и последователями в обширном фэнтезийном мире. В Zoria вам предстоит собрать лучших воинов и магов, чтобы сформировать команду из четырех человек, которая освободит Королевство Zoria, ставшее жертвой адских порождений, бродящих по его землям. Когда-то густые леса, величественные здания и процветающие города превратились в темные и опасные места.
Особенности:
- Динамичный пошаговый бой в постоянно меняющемся окружении
- Стройте и развивайте свою базу. Управляйте своим отрядом и отправляйте его на автономные миссии
- Создавайте, отдыхайте и выживайте - костер обеспечивает безопасное место, чтобы пополнить свои ресурсы и подготовиться к предстоящей битве.
- Определенные навыки члена группы могут открывать новые области и квесты.Определенные навыки члена группы могут открывать новые области и квесты.- Определенные навыки члена группы могут открывать новые области и квесты.