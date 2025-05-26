Zoria: Age of Shattering получила обновление 1.1.8 - в игру добавили русский язык

Авторы тактической командной RPG с отлаженной походовой системой боев Zoria: Age of Shattering выпустили обновление 1.1.8, в котором добавили поддержку новых языков, включая русский.
Панель выбора языка:
- Теперь вы можете легко выбрать предпочитаемый язык непосредственно в меню настроек игры
Русская локализация:
Русская локализация, по нашему мнению, требует наибольшей поддержки из-за грамматических структур, мы также воспользовались машинным переводом, чтобы подготовить базу для итераций. Мы рассчитываем на вашу помощь в улучшении перевода!
теперь можно и заценить
---Zoria: Age of Shatterin---
Что за BDSM ?!