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Zoria: Age of Shattering 07.03.2024
Ролевая, Инди, Вид сверху, Фэнтези
6.2 40 оценок

Zoria: Age of Shattering получила обновление 1.1.8 - в игру добавили русский язык

PermResident PermResident

Авторы тактической командной RPG с отлаженной походовой системой боев Zoria: Age of Shattering выпустили обновление 1.1.8, в котором добавили поддержку новых языков, включая русский.

Панель выбора языка:​

  • Теперь вы можете легко выбрать предпочитаемый язык непосредственно в меню настроек игры

Русская локализация:​

Русская локализация, по нашему мнению, требует наибольшей поддержки из-за грамматических структур, мы также воспользовались машинным переводом, чтобы подготовить базу для итераций. Мы рассчитываем на вашу помощь в улучшении перевода!
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9
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Talendor3

теперь можно и заценить

3
Go_Ra

---Zoria: Age of Shatterin---

Что за BDSM ?!

3