Пиксельные руины и клинок надежды в трейлере Zwaard

Студия Beleef Studios и издатель Top Hat Studios Inc. показали свежий трейлер пиксельной экшен-адвенчуры Zwaard, которая приглашает игроков в мрачный постапокалиптический мир. Здесь человечество балансирует на грани вымирания, а выживание зависит не только от смелости, но и от искусства кузнеца.

Главная героиня скитается по руинам погибшей цивилизации, сражаясь с опасными мутировавшими существами. На её пути — разрушенные города, заброшенные фабрики и загадочные локации, таящие ключ к разгадке катастрофы, уничтожившей старый мир.

В центре внимания — механика кастомизации оружия. Игрокам предстоит создавать и совершенствовать клинки, комбинируя характеристики и подстраивая их под собственный стиль. Можно сделать быстрый и лёгкий меч для динамичных боёв или тяжёлое оружие, пробивающее даже самых крепких врагов. Такой подход открывает простор для тактики и делает каждое прохождение уникальным.

Разработчики обещают глубокую систему экспериментов с характеристиками клинков и разнообразные боевые сценарии. Это обеспечит высокую реиграбельность и даст шанс каждому игроку найти собственный путь к победе.

Релиз Zwaard намечен на этот год на ПК.