В GOG началась бесплатная раздача шутера Requiem: Avenging Angel ©

Осенняя распродажа на GOG.com продлится еще несколько дней, поэтому магазин продолжает радовать пользователей новыми раздачами. До вчерашнего дня игроки могли бесплатно получить игру Ghost Master. В течение следующих трех дней мы будем бесплатно получать "библейский" шутер Requiem: Avenging Angel.

Вы можете найти игру по этому адресу. Или войти в свою учетную запись GOG и нажать вот тут, а затем проверить свою библиотеку на наличие игры. После того как вы активируете игру, она станет вашей навсегда.

Requiem: Avenging Angel - это шутер от первого лица, вдохновленный библейскими сюжетами. На Земле идет ожесточенная война между силами Неба и Ада. В ходе приключения мы берем на себя роль архангела, который пытается положить конец конфликту. Для этого он использует ряд сверхъестественных способностей.