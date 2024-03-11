Новый ролик A Plague Tale: Innocence посвятили актерам неофициальной локализации от GamesVoice

Студия GamesVoice объявила о релизе русской локализации для игры A Plague Tale: Innocence и вместе с анонсом представила новый ролик, который посвятили актерам русского дубляжа
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1348 год. Франция страдает от Черной смерти. Амиция и её младший брат, Юго, спасаются от Инквизиции в опустошённой чумой стране. Чтобы спастись от погони и остановить нашествие крыс, героям предстоит объединиться с другими подростками. Только дружба поможет им преодолеть ужасы, которые их ждут на этом пути.
Полный цикл производства локализации занял примерно четыре месяца, к работе было привлечено почти четыре десятка актёров, и мы рады наконец представить результат трудов на ваш суд. Огромная благодарность нашим спонсорам — Кириллу Надежину и Ивану Богданову. Отдельное спасибо студии звукозаписи Ravencat.
Я даже и не знал, что настолько качественно неофициально озвучивают.
потому что это професиоальные актеры дубляжа, в проф студии. как только западные кино прокатчики ушли из матушки России. дубляжники лишись огромного куска заработка. теперь и за донаты не в падлу и игрушечки поозвучивать
а раньше было в падлу за те же донаты лолкек. всё таки чмошники есть чмошники, не жалко их ни разу
Прекрасная работа.