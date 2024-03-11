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A Plague Tale: Innocence 14.05.2019
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
8.4 1 181 оценка

Новый ролик A Plague Tale: Innocence посвятили актерам неофициальной локализации от GamesVoice

butcher69
Новости

Студия GamesVoice объявила о релизе русской локализации для игры A Plague Tale: Innocence и вместе с анонсом представила новый ролик, который посвятили актерам русского дубляжа

Скачать русскую озвучку можно прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент.

1348 год. Франция страдает от Черной смерти. Амиция и её младший брат, Юго, спасаются от Инквизиции в опустошённой чумой стране. Чтобы спастись от погони и остановить нашествие крыс, героям предстоит объединиться с другими подростками. Только дружба поможет им преодолеть ужасы, которые их ждут на этом пути.

Полный цикл производства локализации занял примерно четыре месяца, к работе было привлечено почти четыре десятка актёров, и мы рады наконец представить результат трудов на ваш суд. Огромная благодарность нашим спонсорам — Кириллу Надежину и Ивану Богданову. Отдельное спасибо студии звукозаписи Ravencat.
11
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
hamsta

Я даже и не знал, что настолько качественно неофициально озвучивают.

4
Hakuni

потому что это професиоальные актеры дубляжа, в проф студии. как только западные кино прокатчики ушли из матушки России. дубляжники лишись огромного куска заработка. теперь и за донаты не в падлу и игрушечки поозвучивать

0
JohnTornton Hakuni

а раньше было в падлу за те же донаты лолкек. всё таки чмошники есть чмошники, не жалко их ни разу

-2
Galili

Прекрасная работа.

3