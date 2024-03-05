Градостроительная стратегия Against the Storm получила обновление 1.2, добавляющее множество функций

Hooded Horse сообщила, что обновление 1.2 для Against the Storm уже доступно. Этот последний патч, впервые представленный в рамках дорожной карты Eremite Games на 2024 год, включает в себя новый контент для экспедиции, в том числе новые обновления Заставы Скверны, новые параметры диалога и новую панель «Тенденции».

Новая панель тенденций открывается с самого начала игры, после первого обучения, и предназначена для того, чтобы дать всем игрокам лучшее представление о том, как обстоят дела в поселении. Новым игрокам это должно помочь в тех случаях, когда товары пропадают, казалось бы, без причины, а ветеранам — позволить лучше оптимизировать производство. Она состоит из четырех сегментов: «Товары», «История», «Недавние» и «Операции».

Застава Скверны получил совершенно новую модель в игре, а также новые уровни улучшений, которые помогут упростить борьбу с Мором на более поздних этапах игры. И последнее, но не менее важное: в игру добавлена новая локализация латиноамериканского испанского языка. Обновление 1.2 также включает в себя обычные исправления ошибок и настройки, и вы можете прочитать полные примечания к патчу здесь.

Against the Storm доступна для ПК в Steam, GOG, Epic Games Store и PC Game Pass.