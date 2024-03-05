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об игре
Against the Storm 18.10.2021
Стратегия, Инди, Строительство, Фэнтези
8 141 оценка

Градостроительная стратегия Against the Storm получила обновление 1.2, добавляющее множество функций

monk70
Новости

Hooded Horse сообщила, что обновление 1.2 для Against the Storm уже доступно. Этот последний патч, впервые представленный в рамках дорожной карты Eremite Games на 2024 год, включает в себя новый контент для экспедиции, в том числе новые обновления Заставы Скверны, новые параметры диалога и новую панель «Тенденции».

Новая панель тенденций открывается с самого начала игры, после первого обучения, и предназначена для того, чтобы дать всем игрокам лучшее представление о том, как обстоят дела в поселении. Новым игрокам это должно помочь в тех случаях, когда товары пропадают, казалось бы, без причины, а ветеранам — позволить лучше оптимизировать производство. Она состоит из четырех сегментов: «Товары», «История», «Недавние» и «Операции».

Застава Скверны получил совершенно новую модель в игре, а также новые уровни улучшений, которые помогут упростить борьбу с Мором на более поздних этапах игры. И последнее, но не менее важное: в игру добавлена новая локализация латиноамериканского испанского языка. Обновление 1.2 также включает в себя обычные исправления ошибок и настройки, и вы можете прочитать полные примечания к патчу здесь.

Against the Storm доступна для ПК в Steam, GOG, Epic Games Store и PC Game Pass.

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