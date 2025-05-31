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Assassin's Creed Codename Hexe 2026 г.
Экшен, От третьего лица, Средневековье
7.6 159 оценок

Инсайдер предоставил интересную информацию о Assassin's Creed Hexe

monk70 monk70

Ubisoft не сбавляет обороты, когда дело касается разработки серии Assassin's Creed — в настоящее время в производстве находится несколько игр, действие которых разворачивается в разных эпохах и сеттингах, и поклонники франшизы по-прежнему рассчитывают на действительно разнообразный опыт. Среди всех этих игр, которые сейчас находятся в разработке, есть также проект, который считается самым загадочным — Assassin's Creed Hexe.

Хотя официальной информации о Hexe по-прежнему нет, появляется все больше утечек, указывающих на то, чего можно ожидать от этой части. По словам инсайдера с платформы X, в игре будет мрачная, почти готическая атмосфера, а сюжет будет сосредоточен на Эльзе — женщине, ищущей мести после казни своей матери, обвиненной в колдовстве во время суда над ведьмами. Если утечка окажется правдой, мы получим, пожалуй, самую мрачную и личную историю в серии.

Но именно это и может вызвать споры — самих ассасинов снова может не хватить. Если Hexe действительно пойдет в сторону личной мести и оккультной атмосферы, некоторые фанаты могут почувствовать, что все труднее найти традиции ассасинов, которые были основой серии. Конечно, пока что это всего лишь слухи, поэтому стоит подходить к ним с известной долей скепсиса.

16
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Grizzly_GC

Круто,ждем.

9
Alex-1785

И так всю жизнь чего-то ждем мы
и годы пролетают так зазря.
Упущенное время золотое,
никто нам не воротит никогда

2
Yoshemitsu
поклонники франшизы по-прежнему рассчитывают на действительно разнообразный опыт.

Ага. Сначала воображаемые "покллонники" расчитывают на разнообразный опыт, а когда серия превратилась в грусный клон ведьмака, эти же "покллонники" кукарекают что серия скатилась, верните все назад.

женщине, ищущей мести после казни своей матери, обвиненной в колдовстве во время суда над ведьмами. Если утечка окажется правдой, мы получим, пожалуй, самую мрачную и личную историю в серии.

О да. Когда семью Эцио казнили включая маленького ребенка, это не самая личная история и очень светлая. А вот когда маму фемки убили, ну все, мрачняк мрачный, да еще и с ведьмами. Уууу

9
Madiark

Очередная слезливая фемичья история

7
ChromeDisaster

Всё дальше и дальше от Ассасинов

3
dezmand07

Очередное г@вно с дерьмувой..

2
Avtor-avtora

Мне как-то вспомнился AC:3 там по моему сожгли деревню главного героя когда он был ребёнком и у него на глазах мать погибает. Как бы тоже история личной мести!

1
Carissa7517

Да и в AC 2 тоже

1
DishonestLythronax

Это всё истории белых (ну, по крайней мере, не сильно копчёных) мужиков, они недостойны.

1