Инсайдер предоставил интересную информацию о Assassin's Creed Hexe

Ubisoft не сбавляет обороты, когда дело касается разработки серии Assassin's Creed — в настоящее время в производстве находится несколько игр, действие которых разворачивается в разных эпохах и сеттингах, и поклонники франшизы по-прежнему рассчитывают на действительно разнообразный опыт. Среди всех этих игр, которые сейчас находятся в разработке, есть также проект, который считается самым загадочным — Assassin's Creed Hexe.

Хотя официальной информации о Hexe по-прежнему нет, появляется все больше утечек, указывающих на то, чего можно ожидать от этой части. По словам инсайдера с платформы X, в игре будет мрачная, почти готическая атмосфера, а сюжет будет сосредоточен на Эльзе — женщине, ищущей мести после казни своей матери, обвиненной в колдовстве во время суда над ведьмами. Если утечка окажется правдой, мы получим, пожалуй, самую мрачную и личную историю в серии.

Но именно это и может вызвать споры — самих ассасинов снова может не хватить. Если Hexe действительно пойдет в сторону личной мести и оккультной атмосферы, некоторые фанаты могут почувствовать, что все труднее найти традиции ассасинов, которые были основой серии. Конечно, пока что это всего лишь слухи, поэтому стоит подходить к ним с известной долей скепсиса.