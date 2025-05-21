Студия Rebellion раскрыла, как Game Pass повлиял на Atomfall

Студия Rebellion, известная по сериям Sniper Elite и Zombie Army, недавно выпустила новый проект — Atomfall. Игра сразу же стала доступна в Xbox Game Pass и вышла на всех ключевых платформах: PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. Её появление в подписке вызвало закономерные вопросы: как это повлияло на продажи и общую прибыль?

Представители Rebellion подтвердили, что Atomfall стал самым успешным запуском в истории студии по количеству игроков. И хотя из-за Game Pass часть аудитории не купила игру напрямую, разработчики уверяют: экономического провала не произошло.

Наоборот, благодаря широкому охвату аудитории и выгодным условиям сотрудничества с Microsoft, все вложения в разработку были быстро окуплены. Более того, Rebellion уже обсуждает планы по развитию франшизы — возможные сиквелы, спин-оффы и дополнительный контент. Поддержка Atomfall продолжается: в будущем игру ждут DLC и обновления.

Rebellion отмечает, что успех Atomfall в Game Pass — результат разумного баланса между доступностью и качеством, и компания довольна сотрудничеством.