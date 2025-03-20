Средневековый выживач Bellwright выйдет на Xbox Series в четвертом квартале 2025 года

Издатель Snail и издатель и разработчик Donkey Crew выпустят игру Bellwright с открытым миром и крафтом на выживание для Xbox Series в четвертом квартале 2025 года, объявили компании.

Bellwright впервые вышла в раннем доступе для ПК в Steam 23 апреля 2024 года.

Bellwright разворачивается в мире, вдохновленном средневековой Европой. Наш игровой персонаж должен скрываться от закона после того, как его подставили за убийство принца. Чудом выжив, он получает контракт убийцы, узнавая новые факты о своей ситуации. Он должен вернуться на родину и возглавить восстание против нового тиранического правителя, чтобы узнать, пал ли принц из-за несчастного случая или заговора. По пути он узнает секреты своей семьи.

Создавайте и расширяйте свои собственные поселения, освобождайте землю и помогайте ее жителям, вербуйте других для своего дела, узнавая больше о жизни, которую вам пришлось оставить позади. Ваши рекруты помогут вам накопить ресурсы и мощь, необходимые для противостояния короне. Командуйте своими войсками, докажите свою доблесть в бою и закрепите себя как героя своего народа.