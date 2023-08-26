В сети появился частичный взлом Call of Duty: Modern Warfare 2019

Сегодня произошло довольно интересное событие: новый таинственный взломщик под ником codUPLOADER опубликовал первую версию своего взлома для Call of Duty: Modern Warfare 2019 года.
На данный момент взлом поддерживает лишь игру через LAN на мультиплеерных картах, и не поддерживает синглплеерную компанию. Однако, вероятно он еще будет дорабатываться, но не ясно сколько это займет времени.
Тем не менее, этот кряк - самый значительный прогресс во взломе новых Call of Duty за 4 года, с тех пор как Activision Blizzard стала полностью привязывать игры серии Call of Duty к онлайну, из-за чего для взлома каждой игры требуется написать рабочий эмулятор сервера.
Пока сингл не ломанули, всё мимо.
зачем они сделали привязку к серверам раньше же все нормально было
Потому что такие компании считают спираченные копии как недополученную прибыль
геймерам и так на железки много денег тратить) кстати ту колду я купил и она неплохая
Нормальный ПК гейминг вообще как бы не для масс, а для некоторой небольшой прослойки энтузиастов с бабками и свободным временем.
но теперь уже нереальные цены и покупать нужно окольными путями калда 6тыс это уже безумие, при том что там игры на 5 часов
да ладно с онлайном 6к одиночку продают за такую сумму вот это не есть хорошо
ясно