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Call of Duty: Modern Warfare (2019) 25.10.2019
5.2 844 оценки

В сети появился частичный взлом Call of Duty: Modern Warfare 2019

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AceTheKing
Новости

Сегодня произошло довольно интересное событие: новый таинственный взломщик под ником codUPLOADER опубликовал первую версию своего взлома для Call of Duty: Modern Warfare 2019 года.

На данный момент взлом поддерживает лишь игру через LAN на мультиплеерных картах, и не поддерживает синглплеерную компанию. Однако, вероятно он еще будет дорабатываться, но не ясно сколько это займет времени.

Тем не менее, этот кряк - самый значительный прогресс во взломе новых Call of Duty за 4 года, с тех пор как Activision Blizzard стала полностью привязывать игры серии Call of Duty к онлайну, из-за чего для взлома каждой игры требуется написать рабочий эмулятор сервера.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
атмаROZ

Пока сингл не ломанули, всё мимо.

4
жифорсник

зачем они сделали привязку к серверам раньше же все нормально было

2
Rey Harley

Потому что такие компании считают спираченные копии как недополученную прибыль

5
жифорсник Rey Harley

геймерам и так на железки много денег тратить) кстати ту колду я купил и она неплохая

-1
Protocol10 жифорсник

Нормальный ПК гейминг вообще как бы не для масс, а для некоторой небольшой прослойки энтузиастов с бабками и свободным временем.

1
жифорсник Protocol10

но теперь уже нереальные цены и покупать нужно окольными путями калда 6тыс это уже безумие, при том что там игры на 5 часов

0
StAfForD_94 жифорсник

да ладно с онлайном 6к одиночку продают за такую сумму вот это не есть хорошо

0
Protocol10

ясно

1