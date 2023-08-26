В сети появился частичный взлом Call of Duty: Modern Warfare 2019 ©

Сегодня произошло довольно интересное событие: новый таинственный взломщик под ником codUPLOADER опубликовал первую версию своего взлома для Call of Duty: Modern Warfare 2019 года.

На данный момент взлом поддерживает лишь игру через LAN на мультиплеерных картах, и не поддерживает синглплеерную компанию. Однако, вероятно он еще будет дорабатываться, но не ясно сколько это займет времени.

Тем не менее, этот кряк - самый значительный прогресс во взломе новых Call of Duty за 4 года, с тех пор как Activision Blizzard стала полностью привязывать игры серии Call of Duty к онлайну, из-за чего для взлома каждой игры требуется написать рабочий эмулятор сервера.