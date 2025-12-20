ЧАТ ИГРЫ
Code Violet 10.01.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, От третьего лица
4.2 104 оценки

Разработчики Code Violet продемонстрировали возможности фоторежима

2BLaraSex 2BLaraSex

Студия TeamKill Media объявила в социальных сетях о небольшом новогоднем подарке - добавлении простого фоторежима на старте игры Code Violet, который позволит игрокам делать эпические снимки во время сражений с динозаврами.

Мы очень рады объявить, что - по вашим просьбам - Code Violet выйдет с простым фоторежимом, чтобы вы могли запечатлеть свои потрясающие моменты, пока вы истребляете динозавров.

Разработчики отметили, что планируют расширить функционал фоторежима после релиза, а пока решили добавить базовую версию благодаря дополнительному времени на разработку.

В сопроводительном видео демонстрируется фоторежим в действии: главная героиня Вайолет в праздничных нарядах позирует с оружием в неоновых, футуристических локациях. Ролик показывает интерфейс режима с опциями вроде поля зрения (FOV), глубины резкости, фильтров и эффектов, позволяющими настраивать освещение, цвета и позы персонажа.

Игра выйдет 10 января 2026 года эксклюзивно для PlayStation 5.

Комментарии:  8
MNM 777
8
Олег Шандер

Хахах, помню-помню))

Neikxi

Сиськи можно фоткать. Зачет.

z8TiREX8z

А режим геймплея?

sa1958

Ага самая нужная штука.

ant 36436

Если больше ничего нет, то хоть что то) Гемплей показывали, унылое нечто на бесплатных ассетах.

создатель русского репа

Ну а как же не эксклюзив сосони, как они доказали в суде с майрософт, что у них никогда не было и не будет эксклюзивов, без фото режима? Какой бы игра не была, главное в не эксклюзиве от сосони - фоторежим

ant 36436

Ерундой маются, неужели всё остальное прям отполировано.