Разработчики Code Violet продемонстрировали возможности фоторежима

Студия TeamKill Media объявила в социальных сетях о небольшом новогоднем подарке - добавлении простого фоторежима на старте игры Code Violet, который позволит игрокам делать эпические снимки во время сражений с динозаврами.

Мы очень рады объявить, что - по вашим просьбам - Code Violet выйдет с простым фоторежимом, чтобы вы могли запечатлеть свои потрясающие моменты, пока вы истребляете динозавров.

Разработчики отметили, что планируют расширить функционал фоторежима после релиза, а пока решили добавить базовую версию благодаря дополнительному времени на разработку.

В сопроводительном видео демонстрируется фоторежим в действии: главная героиня Вайолет в праздничных нарядах позирует с оружием в неоновых, футуристических локациях. Ролик показывает интерфейс режима с опциями вроде поля зрения (FOV), глубины резкости, фильтров и эффектов, позволяющими настраивать освещение, цвета и позы персонажа.

Игра выйдет 10 января 2026 года эксклюзивно для PlayStation 5.