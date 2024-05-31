Первый геймплей и кинематографический трейлер PvP-шутера Concord

Наконец-то мы можем увидеть первый геймплей и кинематографический трейлер Concord!

31 мая 2024 года во время трансляции State of Play компания Firesprite Studios продемонстрировала кинематографический трейлер своего нового проекта - Concord. В ролике мы можем увидеть персонажей будущей игры и научно-фантастический сеттинг.

Concord - это 5v5 шутер от первого лица в научно-фантастическом сеттинге, в котором вы выбираете из широкого списка персонажей и типов ролей, каждый из которых обладает уникальными способностями и индивидуальностью.

Предварительные заказы станут доступны с 6 июня 2024 года, чтобы получить ранний доступ к бета-версии для вас и 4 друзей. Релиз игры состоится на ПК и консолях 23 августа 2024 года.