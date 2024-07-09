Представлены системные требования командного шутера Concord

Разработчики командного шутера Concord поделились долгожданной информацией о технических аспектах игры. Опубликованные системные требования дают игрокам представление о том, какое «железо» потребуется для погружения в мир нового проекта.

Для тех, кто планирует наслаждаться игрой на минимальных настройках, разработчики рекомендуют следующую конфигурацию:

Intel Core i7-8700k

NVIDIA GeForce GTX 1660 с 6 ГБ памяти

Оперативная память: 8 ГБ DDR4

Любителям максимального качества графики придется раскошелиться на более мощное оборудование:

Intel Core i7-10700k

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Оперативная память: 16 ГБ DDR4

Интересно, что разница между минимальными и рекомендуемыми требованиями довольно существенна, особенно в плане видеокарты. Это может говорить о серьезном размахе графических настроек, которые будут доступны игрокам.

Также стоит напомнить о предстоящем бета-тестировании. Уже на этих выходных счастливчики, оформившие предзаказ, смогут первыми опробовать игру.