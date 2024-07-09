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Concord 23.08.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
3 36 оценок

Представлены системные требования командного шутера Concord

legolaz318
Новости

Разработчики командного шутера Concord поделились долгожданной информацией о технических аспектах игры. Опубликованные системные требования дают игрокам представление о том, какое «железо» потребуется для погружения в мир нового проекта.

Для тех, кто планирует наслаждаться игрой на минимальных настройках, разработчики рекомендуют следующую конфигурацию:

  • Intel Core i7-8700k
  • NVIDIA GeForce GTX 1660 с 6 ГБ памяти
  • Оперативная память: 8 ГБ DDR4

Любителям максимального качества графики придется раскошелиться на более мощное оборудование:

  • Intel Core i7-10700k
  • NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
  • Оперативная память: 16 ГБ DDR4

Интересно, что разница между минимальными и рекомендуемыми требованиями довольно существенна, особенно в плане видеокарты. Это может говорить о серьезном размахе графических настроек, которые будут доступны игрокам.

Также стоит напомнить о предстоящем бета-тестировании. Уже на этих выходных счастливчики, оформившие предзаказ, смогут первыми опробовать игру.

-3
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Алан Битаров

Желаю студии успешно оподливиться. Пусть сами играют в свою ЛГБТ помойку.

3
ka27

Без ошибок даже performance не смогли написать :) ну и 1660 в минималках для такой цветастой-фигни... удачи им

1
ShiroiAkuma

Ну норм системки, непонятно кто сидит в 2024 на видеокартах с 4 гигами

-2