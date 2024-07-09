Представлены системные требования командного шутера Concord

Разработчики командного шутера Concord поделились долгожданной информацией о технических аспектах игры. Опубликованные системные требования дают игрокам представление о том, какое «железо» потребуется для погружения в мир нового проекта.
Для тех, кто планирует наслаждаться игрой на минимальных настройках, разработчики рекомендуют следующую конфигурацию:
- Intel Core i7-8700k
- NVIDIA GeForce GTX 1660 с 6 ГБ памяти
- Оперативная память: 8 ГБ DDR4
Любителям максимального качества графики придется раскошелиться на более мощное оборудование:
- Intel Core i7-10700k
- NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
- Оперативная память: 16 ГБ DDR4
Интересно, что разница между минимальными и рекомендуемыми требованиями довольно существенна, особенно в плане видеокарты. Это может говорить о серьезном размахе графических настроек, которые будут доступны игрокам.
Также стоит напомнить о предстоящем бета-тестировании. Уже на этих выходных счастливчики, оформившие предзаказ, смогут первыми опробовать игру.
Желаю студии успешно оподливиться. Пусть сами играют в свою ЛГБТ помойку.
Без ошибок даже performance не смогли написать :) ну и 1660 в минималках для такой цветастой-фигни... удачи им
Ну норм системки, непонятно кто сидит в 2024 на видеокартах с 4 гигами