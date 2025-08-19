Представлен необычный roguelike Death by Scrolling от Рона Гилберта

На Opening Night Live 2025 легендарный геймдизайнер Рон Гилберт, автор культовой серии Monkey Island, анонсировал свой новый проект — Death by Scrolling. Это roguelike-RPG с вертикальным скроллингом, действие которой разворачивается в хаотических глубинах Чистилища, где недавно сменилось руководство.

Игрокам предстоит выбрать одного из нескольких героев с уникальными навыками и преимуществами, чтобы отправиться в бесконечное путешествие по постоянно меняющимся уровням. Каждый забег сулит новые испытания: причудливые монстры, ловушки и даже сама Смерть, которую придётся всячески избегать.

Цель звучит просто, но выполнить её будет крайне сложно: собрать 10 000 золотых монет для оплаты Перевозчику. Для этого игрокам придётся собирать камни и бонусы, выполнять странные личные миссии, покупать предметы у торговцев и, главное, выживать в условиях, где смерть может настигнуть в любой момент. Особенность проекта — механика «смерти от скроллинга»: если игрок не поспешит вверх, его попросту раздавит сам экран.

Трейлер показал смесь фирменного юмора Гилберта с мрачным сеттингом и динамичным геймплеем. Хотя дата выхода пока не названа, Death by Scrolling уже можно добавить в список желаний на Steam.