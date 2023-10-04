Приключенческий экшен Deliver Us Mars получил обновление 2.0, добавившее трассировку лучей

Продолжение научно-фантастической приключенческой игры Deliver Us The Moon.

События сиквела разворачиваются спустя десять лет после завершения миссии Fortuna. Вам достаётся роль астронавта Кэти Йожанссон, которая была отправлена на важное задание — вернуть Ковчеги с Марса, а также выяснить, кто отправил сигнал бедствия, а главное — почему и зачем. Нашей героине предстоит выживать в суровых и недружелюбных условиях, а также постараться научиться использовать свою силу и интеллект для преодоления всех испытаний.