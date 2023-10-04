Новое обновление 2.0 Deliver Us Mars еще больше улучшает впечатления игроков благодаря технологии NVIDIA Hybrid Ray Tracing Translucency.
В дополнение к уже поддерживаемым DLSS 3, NVIDIA Reflex, отражениям с трассировкой лучей, фоновой окклюзии и теням включили отражение и преломление на окнах, шлемах, стеклах кабины и других прозрачных и полупрозрачных поверхностях на протяжении всей игры.
Приключенческий экшен Deliver Us Mars получил обновление 2.0, добавившее трассировку лучей
Новое обновление 2.0 Deliver Us Mars еще больше улучшает впечатления игроков благодаря технологии NVIDIA Hybrid Ray Tracing Translucency.
Лучшеб следующую часть делали а не фигнёй страдали.
не до одной не дошел вообще проект интересный? по визуалу очень добротно