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Deliver Us Mars 02.02.2023
7.2 54 оценки

Приключенческий экшен Deliver Us Mars получил обновление 2.0, добавившее трассировку лучей

RickeyIMBA
Новости

Новое обновление 2.0 Deliver Us Mars еще больше улучшает впечатления игроков благодаря технологии NVIDIA Hybrid Ray Tracing Translucency.

В дополнение к уже поддерживаемым DLSS 3, NVIDIA Reflex, отражениям с трассировкой лучей, фоновой окклюзии и теням включили отражение и преломление на окнах, шлемах, стеклах кабины и других прозрачных и полупрозрачных поверхностях на протяжении всей игры.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
tvorog8088

Лучшеб следующую часть делали а не фигнёй страдали.

-2
RickeyIMBA

не до одной не дошел вообще проект интересный? по визуалу очень добротно

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