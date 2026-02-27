Скандальная ММО Dreadmyst закрыта спустя 2 месяца после релиза

Многопользовательская ролевая игра Dreadmyst была окончательно удалена из магазина Steam. Независимый разработчик под псевдонимом Gummy52 объявил о прекращении работы над проектом. Игра просуществовала менее 2 месяцев, успев за это время пройти через релиз, удаление из-за нарушения авторских прав, возвращение в магазин и финальное закрытие.

Релиз проекта состоялся 9 января 2026 года. Спустя 13 дней, 22 января, игра пропала с площадки корпорации Valve. Официальной причиной тогда называлась жалоба от компании NCSoft на незаконное использование звуковых материалов из игры Aion. Уже 6 февраля страница Dreadmyst снова стала доступна, но 24 февраля автор сообщил, что отходит от дел, после чего доступ к проекту для новых пользователей был закрыт. Те, кто успел скачать клиент ранее, пока сохраняют возможность играть.

Пользователи платформы Reddit провели расследование на основе открытых данных SteamDB. Энтузиасты выяснили, что во время изначального отключения разработчик продолжал выпускать обновления размером от 3 до 8 килобайт. Такие объемы данных не соответствуют замене звуковых файлов, но указывают на изменение кода. На странице игры также присутствовала метка о наличии античита Custom на уровне ядра. В сообществе считают, что автор проекта самостоятельно скрывал и возвращал игру в магазин, манипулируя настройками Steamworks, а история с жалобой от правообладателей могла быть лишь прикрытием.

Ранее этот же разработчик занимался созданием пиратских серверов для World of Warcraft. Игроки отмечают, что текущая ситуация полностью повторяет судьбу его прошлых проектов, которые также внезапно закрывались. Среди причин быстрого отказа от поддержки Dreadmyst сообщество называет невозможность масштабирования купленных в магазине Unity скриптов, проблемы с ботами, которых не удавалось победить из-за отсутствия заявленного античита, и общую техническую несостоятельность кода.