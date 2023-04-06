Релизный трейлер Everspace 2 к выходу на ПК

Независимый разработчик ROCKFISH Games сообщил, что после пяти лет разработки полная версия EVERSPACE 2 запущена. Этот долгожданный, визуально ошеломляющий космический шутер с открытым миром для одного игрока предлагает любителям космоса более 120 созданных вручную локаций для исследования. EVERSPACE 2 доступна в Steam, GOG и Microsoft Store. Запуск на PlayStation 5 и Xbox Series X|S запланирован на конец лета.
EVERSPACE 2 ставит игроков на место пилота в роли Адама, пилота-клона, ищущего удачи, чтобы купить свою свободу вдали от конфликтов в Демилитаризованной зоне Кластера 34. В этом путешествии между игроками стоят жестокие столкновения и жестокие испытания и следующая эпическая добыча. Вас ждет захватывающее научно-фантастическое приключение в раздираемых войной звездных системах с огромными рукотворными областями, наполненными секретами, головоломками и опасностями. Опасности поджидают в каждом уголке вселенной — пилоты должны повышать уровень, создавать и добывать лучшее снаряжение, чтобы выжить на краю космоса.
После шести масштабных обновлений контента в течение более чем двух лет разработки раннего доступа EVERSPACE 2 запускается с захватывающей 30-часовой одиночной кампанией, а также еще многими часами дополнительных побочных миссий, заданий, сигналов бедствия, испытаний локаций, головоломок и прочего. деятельность. В общей сложности в игре представлено более четырех часов диалогов и два часа роликов и роликов, полностью озвученных на английском и немецком языках. Кроме того, в настоящее время игра локализована на тринадцать языков, включая английский, бразильский португальский, чешский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, польский, русский, упрощенный и традиционный китайский и испанский.
Путешествие ROCKFISH Games в EVERSPACE 2 еще не закончилось. Помимо переноса игры на консоль, на конец этого года запланировано крупное бесплатное обновление, добавляющее новые функции, дополнительные параметры настройки корабля и дополнительную поддержку озвученного языка. Команда ROCKFISH Games также начала разработку первого крупного платного дополнения к игре, которое продолжит приключение EVERSPACE 2 с новым сюжетом и геймплеем, запланированное на середину 2024 года.
руссик бы(
Обещали на релизе добавить- вот ток это было еще до войны, поэтому хз как щас (
Они в феврале написали, что русский будет на релизе.
хм, они официально заявляли что рус не будет.
ладно, глянем.
Официально они заявляли что русский будет на релизе, точнее сказали что не будет но в них какахи полетели, сказали что их не правильно поняли и русский будет на релизе.