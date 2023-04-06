Релизный трейлер Everspace 2 к выходу на ПК ©

Независимый разработчик ROCKFISH Games сообщил, что после пяти лет разработки полная версия EVERSPACE 2 запущена. Этот долгожданный, визуально ошеломляющий космический шутер с открытым миром для одного игрока предлагает любителям космоса более 120 созданных вручную локаций для исследования. EVERSPACE 2 доступна в Steam, GOG и Microsoft Store. Запуск на PlayStation 5 и Xbox Series X|S запланирован на конец лета.

EVERSPACE 2 ставит игроков на место пилота в роли Адама, пилота-клона, ищущего удачи, чтобы купить свою свободу вдали от конфликтов в Демилитаризованной зоне Кластера 34. В этом путешествии между игроками стоят жестокие столкновения и жестокие испытания и следующая эпическая добыча. Вас ждет захватывающее научно-фантастическое приключение в раздираемых войной звездных системах с огромными рукотворными областями, наполненными секретами, головоломками и опасностями. Опасности поджидают в каждом уголке вселенной — пилоты должны повышать уровень, создавать и добывать лучшее снаряжение, чтобы выжить на краю космоса.

После шести масштабных обновлений контента в течение более чем двух лет разработки раннего доступа EVERSPACE 2 запускается с захватывающей 30-часовой одиночной кампанией, а также еще многими часами дополнительных побочных миссий, заданий, сигналов бедствия, испытаний локаций, головоломок и прочего. деятельность. В общей сложности в игре представлено более четырех часов диалогов и два часа роликов и роликов, полностью озвученных на английском и немецком языках. Кроме того, в настоящее время игра локализована на тринадцать языков, включая английский, бразильский португальский, чешский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, польский, русский, упрощенный и традиционный китайский и испанский.

Путешествие ROCKFISH Games в EVERSPACE 2 еще не закончилось. Помимо переноса игры на консоль, на конец этого года запланировано крупное бесплатное обновление, добавляющее новые функции, дополнительные параметры настройки корабля и дополнительную поддержку озвученного языка. Команда ROCKFISH Games также начала разработку первого крупного платного дополнения к игре, которое продолжит приключение EVERSPACE 2 с новым сюжетом и геймплеем, запланированное на середину 2024 года.