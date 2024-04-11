Эпичный саундтрек Final Fantasy 7 Rebirth с почти двумя сотнями треков вышел в релиз

Спустя месяц после официального релиза продолжения ремейка Final Fantasy 7, создатели игры решили поделиться музыкальным сопровождением из игры. Компания Square Enix объявила, что сегодня на цифровых площадках и компакт-дисках вышла полная версия оригинального саундтрека Final Fantasy 7 Rebirth. Музыкальный альбом включает в себя почти две сотни треков, включая отреставрированные версии из оригинальной игры и совершенно новые композиции от Мицухару Судзуки и Масаси Хамаудзу.
На данный момент цифровая версия саундтрека Final Fantasy 7 Rebirth доступна только на японских стриминговых площадках, а также через Amazon и iTunes. Через некоторое время Square Enix обещает расширить список доступных платформ для прослушивания треков. Всего альбом содержит 175 оригинальных треков из игры.
В продажу также поступили физические издания саундтрека на компакт-дисках. Стандартное издание оценивается в 65 долларов и предлагает фанатам семь дисков с треками, а также специальный бокс для их хранения. Специальное издание за 80 долларов поставляется с компакт-диском с бонус-треками, содержащим всю фоновую музыку мини-игр, которая не вошла в семь компакт-дисков.
Могли бы его в комплект делюкс издания положить.
зачем, если можно продать по цене еще одной полноценной игры