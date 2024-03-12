Композитор Final Fantasy, раскритиковал современную игровую музыку

Автор музыки к самой первой Final Fantasy и недавней Final Fantasy VII Rebirth размышляет о том, почему, по его мнению, игровая музыка последних лет стала менее интересной. Он предполагает, что проблема может заключаться в том, что режиссеры и продюсеры "удовлетворены музыкой, подобной саундтрекам к фильмам, в играх", добавляя:
Я думаю, людям нужно иметь больше свободы при создании (игровой музыки)
Уэмацу считает, что если в играх будут продолжать использовать партитуры в стиле голливудских фильмов, то жанр "игровой музыки не сможет развиваться дальше". С другой стороны, он комментирует, что "игровая музыка станет интереснее, если композиторы задумаются над тем, "что могу сделать только я?", и будут использовать свои собственные знания и опыт, чтобы быть по-настоящему творческими"
Ещё Нобуо Уэмацу коснулся темы ИИ и высказался, что это лишь инструмент в написании музыки, а не заменитель композиторов. По его мнению процесс создания музыки довольно сложный, а итог должен вызывать определённую эмпатию между композитором и слушателями
собственно, такая проблема щас не только в игровой индустрии, а вообще в музыке
зацикленая мелодия длиной в 1 минуту которая долбит барабанную перепонку и вводит в состаяние гипноза чтобы игра была "интересней"
Ухх, как же псевдо интеллектуалы в комментах пытаются создать видимость, что их так много и обычный набор оркестровых, который подходит только под представления, а не под всю игру, интересен настоящим ценителям ))))
В киберпанке музыка хороша
и в готике 3
В Готике да, музыка неплохая, а вот в Гендербаге 2077 музыка - мусор от бездарей, просто мерзость!
О. Музыка в жанре "я просто напердел в микрофон и тут понеслось.. "
Чаще всего музыка в известных играх, это переболтка классики, аранжировки известных произведений. Так в аниме, даже в футуристическом мире, слышны рапсодии Брамса, а также музыка Чайковского, Глинки и даже Бизе. Или ту речь о той музыке, что на приставках денди играла.
Приятно видеть разумного творца, а не зацикленного на торговле своими шумами зазнайку.
Мик Гордон не согласен
Херабору какую-то сказал если честно
Нафига Она мне если ее ютуб авторскими правами закроет