По слухам, Final Fantasy 7 Rebirth выйдет в конце января ©

Пользователь Twitter 0AOXO, который делится утечками из игровой индустрии, утверждает, что, по слухам, произошла утечка информации о дате выхода Final Fantasy VII Rebirth. По их словам, судя по всему, игра поступит на прилавки магазинов 31 января 2024 года.

Дата 31 января 2024 г. действительно кажется условной по ряду причин. Во-первых, во многих объявлениях о предварительном заказе игр дата выхода указывается как последний день месяца. Кроме того, Final Fantasy VII Remake вышла в пятницу, и маловероятно, что ее продолжение поступит на прилавки магазинов в среду. Поэтому есть вероятность, что реальная дата выхода может быть на несколько дней раньше - 26 января 2024 года. В настоящее время игра доступна для заказа в PlayStation Store, а официальная дата релиза, выходящая за рамки раннего 2024 года, не сообщается.

Ранее бывший участник Reset Era Im A Hero Too, который часто сливал информацию о нескольких японских играх, находящихся в разработке, поделился подробностями о выходе как Final Fantasy VII Rebirth, так и ремастера Final Fantasy Tactics, после чего таинственно исчез с форума. По его словам, выход Final Fantasy VII Rebirth запланирован на январь 2024 года. Он сообщил, что Зак представлен в качестве играбельного персонажа, и что Square Enix показала лишь небольшую часть игры.

Кроме того, он отметил, что Final Fantasy VII Rebirth - это "масштабная" игра, хотя карта мира состоит из зон, которые меньше, чем в Final Fantas XVI. По его мнению, около 50% сюжета игры будет иметь совершенно новое направление по сравнению с оригиналом 1997 года. По мнению Im A Hero Too, Final Fantasy VII Rebirth не такая "мета", как Final Fantasy VII Remake, но это определенно новое направление с большим количеством обратных связей для преданных поклонников.