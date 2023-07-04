Летние каникулы в Fortnite - разработчики представили трейлер события

Epic Games представила трейлер нового события для Fortnite, которое получило название «Летние каникулы». Ролик опубликован на официальном YouTube-канале «королевской битвы».
Событие «Летние каникулы» пройдет с 4 по 18 июля 2023 года. В ивенте доступны индивидуальные задания, за выполнение которых можно получить:
- Эмоцию «Кокосовый перекус»;
- Кирку «Ударный артефакт»;
- Дельтаплан «Тропическая стрекоза»;
- Украшение на спину «Боевые пальмы»;
- Обёртку «Звёздное побережье».
С 6 июля владельцы боевого пропуска третьего сезона четвертой главы смогут получить экипировку Тропического Мяускула. Об облике впервые стало известно в мае из инсайдерской утечки.
я думал на фотке золотой дождь