Fortnite 25.07.2017
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Летние каникулы в Fortnite - разработчики представили трейлер события

Simple Jack
Новости

Epic Games представила трейлер нового события для Fortnite, которое получило название «Летние каникулы». Ролик опубликован на официальном YouTube-канале «королевской битвы».

Событие «Летние каникулы» пройдет с 4 по 18 июля 2023 года. В ивенте доступны индивидуальные задания, за выполнение которых можно получить:

  • Эмоцию «Кокосовый перекус»;
  • Кирку «Ударный артефакт»;
  • Дельтаплан «Тропическая стрекоза»;
  • Украшение на спину «Боевые пальмы»;
  • Обёртку «Звёздное побережье».

С 6 июля владельцы боевого пропуска третьего сезона четвертой главы смогут получить экипировку Тропического Мяускула. Об облике впервые стало известно в мае из инсайдерской утечки.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
xomy4ek

я думал на фотке золотой дождь

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