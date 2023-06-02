Повествовательная приключенческая игра Goodbye World для PS5, Xbox Series, PS4 и Xbox One поступит в продажу 30 июня ©

Версии повествовательной приключенческой игры Goodbye World для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One будут запущены 30 июня, объявили издатели PM Studios и Flyhigh Works, а также разработчик Isolation Studio. Физические версии для PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch должны выйти в один и тот же день.

Goodbye World впервые была выпущена для Switch в Nintendo eShop и ПК в Steam 17 ноября 2022 года.

Goodbye World — это повествовательная приключенческая игра, в которой вы следуете линейной сюжетной линии из 13 глав о двух создателях игр, играя в платформер-головоломку.

Программист/геймдизайнер Кании и графический дизайнер/сценарист Кумаде — два независимых создателя игр. Они вдвоем работают над новым проектом, финансируя его за счет своих доходов от последней игры, но Кании переживает творческий кризис, и последние два года они не могут ничего создать. Время на исходе, как и их деньги. В отчаянии они обращаются к издателю игры, но…