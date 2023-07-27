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Half-Life 19.11.1998
9.2 2 315 оценок

Стало известно, с кого была скопирована внешность ученого в Half-Life

Simple Jack
Новости

Бывший художник Valve Чак Джонс рассказал, что во время работы над первой Half-Life он создавал образ NPC-ученого из Черной Мезы. Причем он вдохновлялся не Альбертом Эйнштейном, как долгие годы считали поклонники серии, а первым президентом США Джорджа Вашингтона.

Джонс также подтвердил популярную фанатскую теорию, что образ G-Man был основан на образе Курильщика из сериала «Секретные материалы»:

«[Основатель Valve] Гейб Ньюэлл упомянул, что это именно то, что он хотел увидеть. «Секретные материалы» в то время были очень популярными, поэтому и было решено сделать соответствующий дизайн персонажа».
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Саня Цукино Усаги
Причем он вдохновлялся не Альбертом Эйнштейном, как долгие годы считали поклонники серии, а первым президентом США Джорджа Вашингтона.

Тем не менее, в файлах игры этот учёный назван именно Эйнштейном

1
Imnogamer

Второй - курильщик. Секретные материалы.))

0
kolinmah

А Гордон Фриман скопирован с Шурика))

0
Protocol10

20 лет прошло, а шрам остался.

0