Стало известно, с кого была скопирована внешность ученого в Half-Life

Бывший художник Valve Чак Джонс рассказал, что во время работы над первой Half-Life он создавал образ NPC-ученого из Черной Мезы. Причем он вдохновлялся не Альбертом Эйнштейном, как долгие годы считали поклонники серии, а первым президентом США Джорджа Вашингтона.

Джонс также подтвердил популярную фанатскую теорию, что образ G-Man был основан на образе Курильщика из сериала «Секретные материалы»:

«[Основатель Valve] Гейб Ньюэлл упомянул, что это именно то, что он хотел увидеть. «Секретные материалы» в то время были очень популярными, поэтому и было решено сделать соответствующий дизайн персонажа».