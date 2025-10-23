Helldivers 2 показал феноменальные результаты на консолях Xbox

Если выход Helldivers 2 на Xbox задумывался как эксперимент, то он прошёл с оглушительным успехом. Шутер от Arrowhead Game Studios, изначально эксклюзивный для PlayStation, показал феноменальные результаты на платформе конкурента, став одним из самых востребованных релизов сезона.

По данным аналитика Мэтта Пискателлы из NPD Group, уже в августе Helldivers 2 заняла третье место в рейтинге продаж Xbox, а в сентябре опустилась лишь на одну позицию. Особенно впечатляет то, что игра не относится к категории полноценных ААА-проектов с высокой ценой, а значит, её успех отражает действительно массовый интерес аудитории. В общем зачёте по всем платформам тайтл удержал шестое место в сентябре и 19-ю позицию за весь год, несмотря на то, что релиз состоялся ещё в 2024-м.

Этот результат стал доказательством того, что перенос игр PlayStation на Xbox может не только расширить аудиторию, но и значительно продлить жизненный цикл проектов, обеспечив приток доходов от микротранзакций.

Многие аналитики считают, что Sony получила чёткий сигнал: стратегия «эксклюзивности любой ценой» постепенно теряет актуальность. Уже известно, что Marathon от Bungie выйдет сразу на всех платформах, а теперь фанаты гадают, последуют ли за ним Marvel Tōkon: Fighting Souls или Fairgames.

Если Helldivers 2 действительно была тестом, то его результат показал: для Sony начинается новая эпоха — без границ и консольных барьеров.