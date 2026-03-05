ЧАТ ИГРЫ
Highguard 26.01.2026
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, Фэнтези
2.3 90 оценок

Последний бой перед закрытием: Highguard получила крупное финальное обновление

butcher69 butcher69

Несмотря на скорое закрытие, шутер Highguard от Wildlight Entertainment получил масштабное финальное обновление. Серверы игры отключат уже 12 марта, однако разработчики решили выпустить контент, который изначально готовился для будущих сезонов.

Креативный директор студии признался, что команда работала «на последнем издыхании», чтобы завершить и выпустить часть запланированных механик до закрытия проекта. Одним из главных нововведений стал новый герой-целитель Коулдо. Персонаж умеет разворачивать «Щит души», защищающий союзников, а его ультимативная способность «Боевой клич» создаёт мощный лечащий купол для всей команды.

В игру также добавили новое оружие Switchback. Оно сочетает сразу два стиля боя: при стрельбе от бедра работает как дробовик, а при прицеливании превращается в точную снайперскую винтовку.

Одним из самых ожидаемых нововведений стала полноценная система прогрессии аккаунта с древом навыков. Игрокам доступны четыре специализации — Налетчик, Собиратель, Охотник за сокровищами и Защитник. Максимальный уровень развития составляет 100, а всего можно получить 44 очка навыков.

По словам Маккорда, этот контент не появился на старте, потому что системы просто не были готовы. Команда спешно завершала их разработку в последние недели.

Ранее студия сообщила, что за всё время существования Highguard привлекла более двух миллионов игроков, причём большая часть аудитории пришлась на PlayStation 5.

11
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Azimut zvuk

Антохаааа в бойййй!!!!

6
era aoi

Остался только спидран марафона

1
borsic

Земля бетоном, дальше матрон.

1
Hevin

Ахах, сколько там игра прожила? Месяц?

1
DisAssBella
команда работала «на последнем издыхании», чтобы завершить и выпустить часть запланированных механик до закрытия проекта
