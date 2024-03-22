Анонсирован сиквел шутера в параллельной реальности INDUSTRIA 2 на Unreal Engine 5

Издатель Headup Games и разработчик Bleakmill анонсировали INDUSTRIA 2, продолжение повествовательного шутера от первого лица INDUSTRIA, действие которого происходит в альтернативном измерении, где доминирует злонамеренный искусственный интеллект. Игра выйдет на ПК в Steam и Epic Games Store в 2025 году.

В INDUSTRIA 2 будут взаимодействия, основанные на физике, система крафта и инвентарь. По словам разработчиков, игра предложит 4-6-часовое приключение.

Blackmill Games подтвердила, что игра будет работать на Unreal Engine 5 и использовать преимущества Lumen. Также в игре обещают расчленение тел.

В распоряжении игроков будет пять видов оружия. Вы сможете модернизировать это оружие с помощью глушителей, магазинов большего размера или специальных атак. Кроме того, будет полная озвучка, музыка, которая меняется в зависимости от действия, и детальное звуковое оформление.