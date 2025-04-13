Infinity Nikki выйдет в Steam в конце апреля

Студия Infold Games сообщила, что игра Infinity Nikki появится в библиотеке Steam 29 апреля. Проект вызвал высокий интерес среди пользователей платформы Valve, о чём свидетельствует количество добавлений в списки желаемого, превысившее отметку в 200 000.

Сразу после релиза игроки Infinity Nikki смогут получить специальные бонусы, включающие 10 резонитовых кристаллов, 3 кристалла энергии и другие полезные предметы. Эти награды будут доступны независимо от выбранной платформы.

Первоначально выпущенная 5 декабря 2024 года, Infinity Nikki привлекла значительное внимание игроков, сформировав активную фанатскую базу. Уже спустя менее десяти дней после старта продаж игра была загружена свыше 20 миллионов раз, что подчеркивает её популярность и востребованность.