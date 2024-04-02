Анонсирована медитативная адвенчура inKONBINI: One Store про небольшой магазин из начала 1990-х годов в Японии

Фанатам атмосферных приключений должен прийти по душе анонс от токийских разработчиков из студии Nagai Industries. Команда представила адвенчуру под названием inKONBINI: One Store, которая объединит в себе некоторые элементы из жанра симулятора жизни. Игрокам предстоит взять на себя роль продавца в небольшом магазине, выставлять товары на полки и узнавать уникальные городские истории клиентов. Дебютный трейлер inKONBINI: One Store, вы можете увидеть ниже.

Действие inKONBINI: One Store разворачивается в начале 1990-х годов в Японии. Вам предстоит не только выкладывать товары на полку, но и вступать в содержательные беседы с покупателями. Ваши диалоги с ними и решения могут напрямую отразиться на жизни каждого посетителя, и в ходе прохождения игры, вам предстоит узнать, как сложатся судьбы окружающих вас людей.

inKONBINI: One Store. Many Stories - это медитативная однопользовательская игра от третьего лица, в которой вы окажетесь на месте Макото Хаякавы, студентки колледжа, взявшей перерыв в учебе, чтобы помочь своей тете в маленьком и уютном магазине.



В ходе игры вам предстоит выработать свои собственные методы управления магазином и увидеть, как ваши повседневные решения влияют на жизнь покупателей.

Ключевые особенности:

Расслабляющий, повествовательный опыт, сосредоточенный на историях персонажей и диалоговом взаимодействии;

Разнообразный состав персонажей со своими особенностями, покупательскими привычками и маленькими причудами, которые делают каждую встречу незабываемой;

Множество доступных мини-игр, тщательно воссоздающих повседневную рутину продавца магазина (пополнение запасов товаров, телефонные звонки, сканирование товаров и проверка покупателей);

Аутентичный, прекрасно отрисованный конбини с ностальгическим ощущением начала 1990-х годов;

Разветвленная сюжетная линия с множеством вариантов диалогов, предлагающая глубокий разговорный опыт;

ASMR-звук, созданный для того, чтобы дополнить вашу игру ощущениями спокойствия и утешения.

inKONBINI: One Store выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Switch в начале 2025 года.