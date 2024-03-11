Стала доступна техническая версия игры "Передний край"

Игровая студия Cats Who Play сообщила о запуске технического релиза своего нового проекта под названием "Передний край". На данный момент в игре доступны лишь основные игровые механики и графическое оформление, поскольку разработка еще в самом разгаре.
Как отмечают представители студии, эта версия предназначена в первую очередь для тестирования игровых систем, проверки совместимости с различными конфигурациями ПК, а также для настройки серверной инфраструктуры. Благодаря этому разработчики смогут оптимизировать игру и гарантировать наилучшие впечатления для будущих игроков.
Чтобы получить доступ к технической версии "Переднего края", необходимо либо использовать уже существующий аккаунт в универсальном игровом лаунчере, либо зарегистрировать новый.
Команда Cats Who Play обещает регулярно выпускать обновления, которые будут исправлять обнаруженные ошибки и добавлять новые возможности. С планом предстоящих апдейтов можно ознакомиться на официальном сайте игры.
Браузер детектит вирус при скачке их лаунчера, спасибо дядя
Ждем, если будет играться так же круто, как Codename Panzers!
Есть некоторое фантомное ощущение, что это игра обучающий симулятор и всем нам желательно в нее на всякий случай поиграть))