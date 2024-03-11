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об игре
Передний край 2024 г.
Стратегия, RTS
6.7 38 оценок

Стала доступна техническая версия игры "Передний край"

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Новости

Игровая студия Cats Who Play сообщила о запуске технического релиза своего нового проекта под названием "Передний край". На данный момент в игре доступны лишь основные игровые механики и графическое оформление, поскольку разработка еще в самом разгаре.

Как отмечают представители студии, эта версия предназначена в первую очередь для тестирования игровых систем, проверки совместимости с различными конфигурациями ПК, а также для настройки серверной инфраструктуры. Благодаря этому разработчики смогут оптимизировать игру и гарантировать наилучшие впечатления для будущих игроков.

Чтобы получить доступ к технической версии "Переднего края", необходимо либо использовать уже существующий аккаунт в универсальном игровом лаунчере, либо зарегистрировать новый.

Команда Cats Who Play обещает регулярно выпускать обновления, которые будут исправлять обнаруженные ошибки и добавлять новые возможности. С планом предстоящих апдейтов можно ознакомиться на официальном сайте игры.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
ReNF0x

Браузер детектит вирус при скачке их лаунчера, спасибо дядя

-1
kulikulikuli

Ждем, если будет играться так же круто, как Codename Panzers!

-1
Floww

Есть некоторое фантомное ощущение, что это игра обучающий симулятор и всем нам желательно в нее на всякий случай поиграть))

-1